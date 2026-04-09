Ο Jon Bernthal τυλίγεται στις φλόγες στο νέο trailer του «Punisher: One Last Kill»

Ο Punisher του Jon Bernthal προκαλεί πανδαιμόνιο στο πρώτο trailer για το τηλεοπτικό σπέσιαλ της Marvel, «Punisher: One Last Kill».

Το σπέσιαλ θα κυκλοφορήσει στο Disney+ στις 12 Μαΐου, μία εβδομάδα μετά το φινάλε της 2ης σεζόν του «Daredevil: Born Again».

Το βίαιο trailer δείχνει τον Bernthal να τυλίγεται στις φλόγες ενώ βλέπει και ακούει παραισθήσεις ανθρώπων που του μιλούν. Δεν είναι πολλά γνωστά για την ταινία, σε σκηνοθεσία του Reinaldo Marcus Green και συν-συγγραφή του ίδιου και του Bernthal, αλλά φαίνεται ότι ο Punisher ξεκινά μια άλλη αιματηρή αποστολή εκδίκησης.

Δείτε το trailer:

Ο Bernthal ανέλαβε για πρώτη φορά τον ρόλο του Frank Castle, γνωστού και ως Punisher, στη 2η σεζόν της αρχικής σειράς «Daredevil» του Netflix. Εκεί συστήθηκε ο εξαιρετικά βίαιος εκδικητής, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα φίλος και εχθρός απέναντι στον Daredevil του Charlie Cox. Όπως και στην ιστορία του στα κόμικς, ο Castle είναι ένας πρώην στρατιώτης που ξεκινά μια αποστολή εκδίκησης μετά τη δολοφονία της συζύγου και των παιδιών του. Μετατρέπεται σε έναν οργισμένο, ένοπλο αντι-ήρωα, ντυμένο στα μαύρα εκτός από το εμβληματικό λευκό κρανίο στο στήθος του, ο οποίος γεμίζει τους εχθρούς του με μολύβι στην αναζήτησή του για εκδίκηση.

Μετά την παρουσίασή του στο «Daredevil», ο Bernthal πρωταγωνίστησε σε δύο σεζόν της δικής του σειράς «Punisher» στο Netflix. Στη συνέχεια, η Marvel μετέφερε όλες τις σειρές της με υπερήρωες του δρόμου από το Netflix στο Disney+, συμπεριλαμβανομένων των «Daredevil», «Jessica Jones», «Luke Cage», «Iron Fist» και «The Defenders». Ο Daredevil του Cox ήταν ο πρώτος αστέρας του Netflix που έκανε το άλμα στο κυρίως MCU με μια σύντομη εμφάνιση στο «Spider-Man: No Way Home» και στη συνέχεια συνέχισε την ιστορία του στο «Daredevil: Born Again» στο Disney+.

Ο Bernthal είχε υποστηρικτικό ρόλο στην 1η σεζόν του «Born Again» και συνεργάστηκε με τον Daredevil για να αντιμετωπίσουν τον Kingpin του Vincent D’Onofrio, ο οποίος έγινε δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Στο φινάλε της 1ης σεζόν, ο Punisher φυλακίστηκε από την αστυνομία του Kingpin, αλλά κατάφερε να αποδράσει στη σκηνή μετά τους τίτλους τέλους. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί στο φετινό καλοκαιρινό «Spider-Man: Brand New Day».

Πηγή: skai.gr

