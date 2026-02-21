Πωλείται η άμαξα που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αυθεντική άμαξα του 1890 που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Wuthering Heights» της Έμεραλντ Φένελ πωλείται προς 100.000 αγγλικές λίρες.

Η ιππήλατη άμαξα μετέφερε τους ηθοποιούς Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι στην κινηματογραφική μεταφορά.

Η άμαξα Heathcliff Carriage διαθέτει καφέ δερμάτινα καθίσματα και μπορεί να έλκεται από δύο ή τέσσερα άλογα.

Η αυθεντική άμαξα του 1890 που χρησιμοποιήθηκε στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη) της Έμιλι Μπροντέ από την Έμεραλντ Φένελ πωλείται προς 100.000 αγγλικές λίρες.

Η ιππήλατη άμαξα που μετέφερε τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι στην ταινία τέθηκε προς πώληση στην ιστοσελίδα αγοραπωλησιών αυτοκινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, Autotrader.

Η άμαξα Heathcliff Carriage είναι εξοπλισμένη με καφέ δερμάτινα καθίσματα και κατασκευασμένη για δύο ή τέσσερα άλογα.

Το σπάνιο συλλεκτικό όχημα ανήκει εδώ και δύο δεκαετίες στην εταιρεία κασκαντέρ και σκηνικών, Steve Dent Ltd., η οποία συνεργάστηκε με τους δημιουργούς της ταινίας, Steve Dent Ltd.

Η Έριν Μπέικερ διευθύντρια σύνταξης στο Autotrader, δήλωσε: «Αυτή η αγγελία είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες που έχουμε δει ποτέ στην πλατφόρμα.

«Είναι τιμή μας που έχουμε στο στο Autotrader μία άμαξα που χρησιμοποίθηκε από τους πρωταγωνιστές της σειράς και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελούμε ένα μικρό μέρος αυτής της τεράστιας στιγμής στον κινηματογράφο και τον πολιτισμό» πρόσθεσε.

Η χαλαρή διασκευή του κλασικού γοτθικού μυθιστορήματος, της μεγαλύτερης ιστορίας αγάπης όλων των εποχών, που έγραψε η Έμιλι Μπροντέ και εκδόθηκε το 1847, έχει εισπράξει ανάμεικτες κριτικές από τους κριτικούς κινηματογράφου, με τη σκηνοθέτη Έμεραλντ Φένελ να λέει ότι θυμίζουν την εμπειρία της από την ανάγνωση του κειμένου ως έφηβη.

Η ταινία ακολουθεί τον ταραχώδη και παθιασμένο έρωτα μεταξύ της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

