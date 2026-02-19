Στη Nova τα 2026 EE BAFTA Film Awards

Η 79η τελετή απονομής των EE BAFTA Film Awards έρχεται και φέτος στα Novacinema1 και Novastars, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό! Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, από τις 19:45, στρώνεται το κόκκινο χαλί στο Royal Festival Hall, στο Southbank Centre του Λονδίνου, με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής να διεκδικούν βραβεία σε περισσότερες από 20 κατηγορίες.

Η λαμπερή τελετή απονομής, που θα μεταδοθεί στις 21:00 από τα Novacinema1 & Novastars στην Ελλάδα, θα παρουσιαστεί από τον πολυβραβευμένο ηθοποιό, σεναριογράφο, παραγωγό και τηλεοπτικό παρουσιαστή Alan Cumming.

Από τις 19:45 οι συνδρομητές θα απολαύσουν το Red Carpet των EE BAFTA Film Awards και στη συνέχεια, στις 21:00, θα δουν την 79η τελετή απονομής στο Novacinema1 με ελληνικό σχολιασμό από τους κριτικούς κινηματογράφου Πάνο Γκένα και Γιάννη Βασιλείου και στο Novastars με original version.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι τραγουδιστές του KPop Demon Hunters, σε σκηνοθεσία Maggie Kang και Chris Appelhans, θα «ζωντανέψουν» επί σκηνής στα EE BAFTA Film Awards, πραγματοποιώντας την πρώτη τους live εμφάνιση εκτός ΗΠΑ.

Η Nova συνεχίζει να προβάλλει τις ταινίες που έχουν κερδίσει ή έχουν λάβει υποψηφιότητες στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία. Συνολικά, 45 υποψηφιότητες στα φετινά EE BAFTA Film Awards 2026 αφορούν ταινίες που προβάλλονται αποκλειστικά στα κανάλια της, Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Η ταινία «Hamnet» κατέκτησε 11 υποψηφιότητες: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία (Chloé Zhao), Βρετανική Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για την Jessie Buckley, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Paul Mescal και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Emily Watson.

Η ταινία «Marty Supreme» έλαβε επίσης 11 υποψηφιότητες: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ Ανδρικός Ρόλος (Timothée Chalamet), Πρωτότυπο Σενάριο, Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Odessa A’zion και Casting.

Η ταινία «Sentimental Value» συγκέντρωσε 8 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων: Καλύτερη Ταινία, Ξενόγλωσση Ταινία, Σκηνοθεσία (Joachim Trier), Πρωτότυπο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για τη Renate Reinsve, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Stellan Skarsgård και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Inga Ibsdotter Lilleaas.

Η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 5 υποψηφιότητες: Καλύτερη Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο, Πρωτότυπη Μουσική, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για την Emma Stone και Α΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Jesse Plemons.

Η ταινία «The Ballad of Wallis Island» είναι υποψήφια για 3 βραβεία: Καλύτερη Βρετανική Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο και Β΄ Γυναικείος Ρόλος (Carey Mulligan).

Η ταινία «The Secret Agent» απέσπασε 2 υποψηφιότητες για Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία και Πρωτότυπο Σενάριο.

Η Rose Byrne είναι υποψήφια για Α΄ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία «If I Had Legs I’d Kick You», ενώ η Kate Hudson για Α΄ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία «Song Sung Blue». Η ταινία «Wicked: For Good» είναι υποψήφια για Καλύτερα Κοστούμια και Μακιγιάζ/Κομμώσεις, ενώ η ταινία «28 Years Later» για Καλύτερη Βρετανική Ταινία. Η ταινία «How to Train Your Dragon» για Καλύτερα Οπτικά Εφέ.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

Απόλαυσε την 79η τελετή των EE BAFTA Film Awards στα Novacinema και στο Novastarts αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.