«Peaky Blinders: The Immortal Man»: Δείτε το trailer με τον Κίλιαν Μέρφι

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «Peaky Blinders: The Immortal Man», της κινηματογραφικής συνέχειας της εμβληματικής σειράς του Στίβεν Νάιτ. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου ενώ θα ακολουθήσει η παγκόσμια κυκλοφορία της στην πλατφόρμα, στις 20 Μαρτίου.

Στη φιλόδοξη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Τομ Χάρπερ και σενάριο του Νάιτ πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby, τον οποίο ενσάρκωσε στη βραβευμένη δραματική σειρά από το 2013 έως το 2022.

Στο πλευρό του συμμετέχουν οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ, Σόφι Ραντλ, Μπάρι Κέογκαν, Στίβεν Γκράχαμ και Τζέι Λικούργκο. Το καστ συμπληρώνουν οι γνώριμοι από τη σειρά, Νεντ Ντένεχι, Πάκι Λι και Ίαν Πεκ. Την παραγωγή υπογράφουν ο πρωταγωνιστής μαζί με τον Στίβεν Νάιτ και τους Πάτρικ Χόλαντ και Γκάι Χίλι.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby επιστρέφει από μια εξορία που είχε επιβάλλει ο ίδιος στον εαυτό του για να αντιμετωπίσει τον πιο καταστροφικό απολογισμό της ζωής του. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύεται, ο Tommy πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες και να αποφασίσει αν θα αντιμετωπίσει την κληρονομιά του ή θα την καταστρέψει ολοκληρωτικά».

Η αρχική σειρά, που φέρει την υπογραφή του Νάιτ, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, όπως σημειώνει το Deadline. Το γκανγκστερικό δράμα έκανε πρεμιέρα στο BBC Two του Ηνωμένου Βασιλείου το 2013 και έναν χρόνο αργότερα προβλήθηκε στο Netflix. Η τέταρτη σεζόν απέσπασε το BAFTA Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ από το 2019 η παραγωγή μεταφέρθηκε στο BBC One για την πέμπτη και την έκτη σεζόν της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.