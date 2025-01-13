Ποιος ήταν ο «Γκόρτσος» στην ταινία με τον Παπαγιανόπουλο

Στην κλασσική αγαπημένη ελληνική ταινία «Τζένη – Τζένη», ο αξέχαστος Διονύση Παπαγιαννόπουλου, ως ο τοπικός κομματάρχης Κοσμάς Σκούταρης, υπαρσπίζεται με πάθος τον Γκόρτζο, «το παιδί του λαού», με συγκεντρώσεις των ντόπιων και συνθήματα όπως «η μαγκούρα στη Βουλή».

Ειδικά σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές, εκείνη στο καφενείο, όπου προσπαθεί να προσηλυτίσει τους χωριανούς, ο Σκούταρης βροντοφώναζε: «Γκόρτσος! Γκόρτσος»..

Ο Γκόρτσος όμως – αν και πρωταγωνιστική μορφή - δεν εμφανιζόταν πουθένα στην ταινία. Εκτός από μία…προεκλογική αφίσα.

Σε ένα πλάνο της ταινίας, σε μια φωτογραφία αποκαλύπτεται ο υποψήφιος βουλευτής Γκόρτσος με την μορφή του επίσης γνωστού ηθοποιού Νικήτα Πλατή.

Εκείνη την εποχή ο Νικήτας Πλατής ήταν ήδη αναγνωρισμένος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, έχοντας παίξει σε αρκετές ταινίες της εποχής, όπως «Η κυρά μας η μαμή», «Ο Μιμίκος και η Μαίρη», «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η χαρτοπαίχτρα», «Θα σε κάνω βασίλισσα», «Φωνάζει ο κλέφτης», «Τέντυ μπόυ… αγάπη μου», «Υπάρχει και φιλότιμο», «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» και «Είναι ένας τρελλός - τρελλός Βέγγος».

