Paul Mescal: Αναμένεται να συνεργαστεί ξανά με τον Ridley Scott μετά την ταινία «Gladiator»

Μετά την ταινία «Gladiator II», ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ και ο Πολ Μέσκαλ αναμένεται να συνεργαστούν ξανά για ένα νέο κινηματογραφικό έργο. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ θα σκηνοθετήσει το «The Dog Stars», αποκαλυπτικό θρίλερ του Πίτερ Χέλερ διασκευασμένο από τον Μαρκ Λ Σμιθ.

Σύμφωνα με το Variety, ο Πολ Μέσκαλ βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία.

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ λέγεται ότι συνεργάζεται με τον Στιβ Άσμπελ και την ομάδα των 20th Century Studios για την ταινία.

Η πλοκή ακολουθεί έναν πολίτη που ζει μια μοναχική ζωή σε μια εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση του Κολοράντο με τον σκύλο του και έναν σκληρό πρώην πεζοναύτη. Όταν μια ανώνυμη πανδημία αποδεκατίζει τον αμερικανικό πληθυσμό οι δύο άντρες που δεν ταιριάζουν ως προσωπικότητες πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν για να αποκρούσουν τυχόν εισβολείς. Ωστόσο, μια τυχαία μετάδοση εκπέμπεται μέσω του ασύρματου του Cessna του 1956 και ο πιλότος ενθαρρύνεται από την ελπίδα ότι υπάρχει μια καλύτερη ζωή εκτός ορίων. Ρισκάρει τα πάντα για να ξεπεράσει το σημείο χωρίς επιστροφή κάνοντας ένα άλμα προς το καλύτερο.

Σε προηγούμενη συνέντευξη, ο Μέσκαλ επαίνεσε τον Ρίντλεϊ Σκοτ για το «Gladiator II». «Δεν υπάρχει καλύτερος σκηνοθέτης για να εστιάσει στην έννοια της ψυχαγωγίας του κοινού από τον Ρίντλεϊ Σκοτ» ανέφερε. Η ημερομηνία κυκλοφορίας της επερχόμενης ταινίας δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Πηγή: skai.gr

