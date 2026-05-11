Δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

Με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας και των δημιουργών και των ταινιών από την Ελλάδα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, ταξιδεύει στις Κάννες, όπου πραγματοποιεί ένα πλέγμα κορυφαίων δράσεων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (12 έως 23 Μαΐου 2026).

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει πέντε παραγωγούς από την Ελλάδα στην κορυφαία δράση Producers Network στο Marché du Film του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, τη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά του κόσμου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ). Οι παραγωγοί, οι οποίοι συμμετείχαν με καινούργια πρότζεκτ στην Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2025, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ειδική εκδήλωση στις 16 Μαΐου σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών με στόχο την εύρεση συμπαραγωγών, διεθνών πωλήσεων και φεστιβαλικής πρεμιέρας. Η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις έξι χώρες που συμμετέχουν φέτος στο Producers Network.

Οι παραγωγοί που θα συμμετάσχουν στο Producers Network είναι: Κωνσταντίνος Κουκούλης - Πlankton Films με το πρότζεκτ Ένα κορίτσι που το λένε Δία σε σκηνοθεσία Νίκου Νταγιαντά, Λεωνίδας Κωνστανταράκος - Alaska Films με το πρότζεκτ Pirateland σε σκηνοθεσία Σταύρου Πετρόπουλου, Σπύρος Σκάνδαλος - Assumed Position με το πρότζεκτ Ποιος σκότωσε τα περιστέρια σε σκηνοθεσία Στρατή Χατζηελενούδα, Κωνσταντίνα Σταυριανού - Graal Films με το πρότζεκτ Black Money for White Nights σε σκηνοθεσία Kristina Grozeva και Petar Valchanov, Χριστίνα Σταυροπούλου - Filmiki Productions με το πρότζεκτ Η παλίρροια τους ακούει αλλά αυτοί δεν έχουν πια φωνή σε σκηνοθεσία Γιάννη Βεσλεμέ. Εκτός από τα συγκεκριμένα πρότζεκτ, οι παραγωγοί θα εκπροσωπήσουν στις Κάννες όλα τους τα σχέδια ταινιών. Η εκδήλωση έχει, επίσης, ως στόχο την ανάδειξη των δράσεων του Φεστιβάλ και του ΕΚΚΟΜΕΔ για τη στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας.

Παράλληλα, η Αγορά θα πάρει μέρος στο Co-production Night, μια συναρπαστική δράση με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αγορών παγκοσμίως, προωθώντας τη δικτύωση δημιουργών, παραγωγών και αγορών. Πρόκειται για τη μεγάλη γιορτή για τις ευρωπαϊκές συμπαραγωγές που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 16 Μαΐου.

Η Αγορά θα είναι παρούσα και στο Cannes Docs, ως επίσημοι συνεργάτες για την προώθηση των δράσεων του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε χιλιάδες επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του Marché du Film θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου στο ελληνικό περίπτερο δεξίωση για την προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας στους διεθνείς επαγγελματίες που θα βρεθούν στο Φεστιβάλ των Καννών και τον εορτασμό όλων των ελληνικών συμμετοχών στη φετινή διοργάνωση. Εξάλλου, το ελληνικό περίπτερο θα λειτουργήσει στο νούμερο 133 του Village International Riviera, όπου βρίσκονται εκατοντάδες εθνικά περίπτερα από όλο τον κόσμο και θα αποτελέσει το κέντρο όλης της δραστηριότητας των Ελλήνων κινηματογραφιστών.

Στο μεταξύ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και ο ΕΚΚΟΜΕΔ, σε συνεργασία με το Variety, διοργανώνουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 10:30 το πρωί, συζήτηση στo Lucia, στην παραλία των Καννών. Ο τίτλος της συζήτησης είναι Producing and filming with / in Greece και σε αυτή θα συμμετάσχουν οι: Ορέστης Ανδρεαδάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΚΚΟΜΕΔ, Κωνσταντίνα Σταυριανού, παραγωγός, Graal Films, Εδουάρδος Καλημέρης, παραγωγός, Argonauts Productions.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συγχαίρει όλες τις ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Φέτος θα πραγματοποιηθεί μια ιστορικής σημασίας προβολή στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η ταινία Εύα (1953) της Μαρίας Πλυτά, της πρώτης σκηνοθέτριας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, θα προβληθεί στο πλαίσιο του αγαπημένου τμήματος Cannes Classics, όπου φιλοξενούνται αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου σε νέες, αποκατεστημένες κόπιες. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκατεστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος των Καννών.

Εξάλλου, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, Titanic Ocean, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η πολυβραβευμένη δημιουργός συμμετείχε με το συγκεκριμένο πρότζεκτ στη δράση του Φεστιβάλ, Meet the Future το 2019. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη συμμετέχει στις Κάννες: το 2016 συμμετείχε στην Εβδομάδα Κριτικής των Καννών με τη μικρού μήκους Limbo. Η ταινία είναι μια παραγωγή της Homemade Films και της Μαρίας Δρανδάκη, σε συμπαραγωγή με τις εταιρείες Wunderlust, deFilm, Frida Films, Mam Film, Happinet Phantom Studios, Bayerischer Rundfunk, ERT S.A., Vodafone TV και Onassis Culture, και σε συνεργασία με τις Quiddity, Finite Films, Felony, Arte και Avanpost Media.

Η Αλεξάνδρα Ματθαίου θα συμμετάσχει με την καινούργια μικρού μήκους ταινία της Free Eliza (notes on an anatomical imperfection) στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών. Η ταινία, μια συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, συγκαταλέγεται στις 9 μικρού μήκους που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα της Quinzaine που διαχρονικά αναδεικνύει ανεξάρτητες και τολμηρές κινηματογραφικές φωνές. Η Αλεξάνδρα Ματθαίου με το πρότζεκτ της Shibboleth (Bark Like a Cat / Κύπρος και Homemade Films / Ελλάδα) συμμετέχει στο Cannes’ Focus COPRO, ένα τμήμα αφιερωμένο σε πρώτες ταινίες μυθοπλασίας. Το πρότζεκτ έχει ήδη παρουσιαστεί στο τμήμα Crossroads Co-Production Forum του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και κέρδισε το βραβείο 2|35 Post-Production.

O σκηνοθέτης Σταύρος Μαρκουλάκης και η παραγωγός Ιωάννα Μπολομύτη συμμετέχουν στο πρόγραμμα Focus WiP 2026 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών με την ταινία Τροπικός του θρηνούντος γκέκο / Tropic of the mourning gecko. To Focus WiP παρουσιάζει σε κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα πέντε μικρού μήκους ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο του post-production.

Επίσης, ο σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος θα συμμετάσχει στην Αγορά του Φεστιβάλ των Καννών με το νέο του πρότζεκτ Oh, How Fun! με πρωταγωνιστές τους Charlotte Gainsbourg, Édgar Ramírez, Annabelle Wallis, Lena Headey, Αγγελική Παπούλια και Μάκη Παπαδημητρίου. Η ταινία, μια σκοτεινή κωμωδία, αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο στην Αντίπαρο και αποτελεί μια φιλόδοξη συμπαραγωγή Ελλάδας, Βρετανίας και Καναδά.

Παράλληλα το Promised Spaces του Ιβάν Μάρκοβιτς, το οποίο συμμετείχε στα Agora Works in Progress του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2025, επιλέχθηκε στο πρόγραμμα Cannes ACID του Φεστιβάλ των Καννών που έχει ταυτιστεί με την ανακάλυψη νέων δημιουργών και την ανάδειξη της επόμενης γενιάς του σινεμά. Η ταινία είχε, μάλιστα, κερδίσει στη Θεσσαλονίκη το Authorwave Post-production Award. Τέλος η Δανάη Σπαθάρα παραγωγός στη Heretic, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα Producers on the Move του European Film Promotion.

Οι δράσεις εξωστρέφειας του Φεστιβάλ υποστηρίζονται από το Υπουργείο Τουρισμού και πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNF).

