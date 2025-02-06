Orin O’Brien: Η κοντραμπασίστρια που άνοιξε δρόμους και διεκδικεί Όσκαρ

Η Αμερικανίδα μουσικός Όριν Ο' Μπράιεν είναι μια από τις κορυφαίες κοντραμπασίστριες στον κόσμο και πρωτοπόρος στην κλασική μουσική. Αν και δεν επιθυμεί να βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο είναι στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του Netflix, «The Only Girl in the Orchestra», σε σκηνοθεσία της ανιψιάς της, Μόλι Ο'μπράιαν.

Το έργο είναι υποψήφιο για Όσκαρ και το Netflix κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ ενόψει της τελικής ψηφοφορίας για τα βραβεία την επόμενη εβδομάδα.

Το 1966, η Ο'Μπράιαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα μουσικός που έγινε δεκτή στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, υπό τη διεύθυνση του θρυλικού μαέστρου και συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν. «Είναι μια ταινία που ήθελα να γυρίσω για πάνω από 10 χρόνια», δήλωσε η σκηνοθέτρια στο Deadline για την υποψηφιότητα για Όσκαρ.

«Είναι ένα έργο που προέρχεται από την αγάπη μου για την Όριν Ο' Μπράιαν "το μοναδικό κορίτσι στην ορχήστρα" και έγινε από μια ομάδα γυναικών στη βιομηχανία του ντοκιμαντέρ που αγαπώ και θαυμάζω εξίσου», συμπλήρωσε.

Η Ο'Μπράιαν πέρασε 55 χρόνια στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, όπου έγινε γνωστή όχι μόνο για την εξαιρετική μουσικότητά της αλλά και ως δασκάλα στη διάσημη Σχολή Τζούλιαρντ. «Διάλεξε το κοντραμπάσο επειδή είναι ένα ομαδικό όργανο. Δεν επέλεξε το πιάνο ή το βιολί. Δεν ήθελε να είναι σολίστ ή σούπερ σταρ», ανέφερε επίσης η σκηνοθέτρια.

‘The Only Girl In The Orchestra’ Trailer: Oscar-Nominated Documentary Celebrates Pioneering Double Bassist Orin O’Brien https://t.co/orxx2eRJgX — Deadline (@DEADLINE) February 5, 2025

«Η μουσική είναι βάλσαμο για την ψυχή, και το κοντραμπάσο είναι η καρδιά που χτυπά...Πρέπει να λειτουργούμε ως σύνολο σε πολλούς τομείς ειδικά αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και τσελίστας Έρολ Μόρις συμμετέχει στην ταινία ως εκτελεστικός παραγωγός, ενώ η υποψήφια για Όσκαρ Λόρα Κάρπμαν έγραψε τη μουσική. «Ήμουν κι εγώ το μοναδικό κορίτσι σε πολλές συναυλίες. Χρειάζεται ένας γίγαντας σαν την Όριν για να σπάσει γυάλινες οροφές και να ξεκινήσει όμορφες, αρμονικές αλλαγές», δήλωσε η Κάρπμαν.

