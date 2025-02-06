Ben Affleck: Είναι πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης στην ταινία «Animals»

Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή σκυτάλης έγινε στη νέα παραγωγή του Netflix «Animals». Ο Μπεν Άφλεκ θα πρωταγωνιστήσει αντικαθιστώντας τον επί χρόνια φίλο του Ματ Ντέιμον και παράλληλα θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Ο Ντέιμον, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω προβλημάτων προγραμματισμού. Η συμμετοχή του στην επερχόμενη επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», τα γυρίσματα της οποίας αναμένεται να αρχίσουν αργότερα μέσα στον Φεβρουάριο σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο, κατέστησε αδύνατη τη συμμετοχή του στη ταινία του Netflix.

Το «Animals» στοχεύει να ξεκινήσει την παραγωγή στο Λος Άντζελες τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Deadline.

Ben Affleck’s crime thriller #Animals is making a comeback, with Affleck still in the director’s chair and now starring alongside Gillian Anderson https://t.co/g93eksVh5T pic.twitter.com/8qv7Wm7iPe — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2025

Ο Μπίλι Ρέι, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος των ταινιών «Captain Phillips», «The Hunger Games» και της εμβληματικής διαφήμισης της Νικόλ Κίντμαν για την αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών American Multi-Cinema (AMC) υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Κόνορ ΜακΙντάιρ.

Το αστυνομικό θρίλερ φέρεται να ακολουθεί έναν υποψήφιο δήμαρχο το παιδί του οποίου πέφτει θύμα απαγωγής. Μαζί με τον διάσημο ηθοποιό θα βρίσκεται η βραβευμένη με Emmy Τζίλιαν Άντερσον.

Ο Ντέιμον παραμένει στο έργο με την ιδιότητα του παραγωγού μαζί με τον Άφλεκ μέσω της εταιρείας τους Artists Equity και με εκτελεστικό παραγωγό την Ντάνι Μπέρνφελντ. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Μπραντ Γουέστον και Κολλίν Κρήτον της MakeReady, οι οποίοι ανέπτυξαν το έργο σε συνεργασία με την Fifth Season. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άφλεκ είχε διπλή ιδιότητα, στο Οσκαρικό «Argo», στο αστυνομικό δράμα «The Town» και στη αθλητική ταινία «Air».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.