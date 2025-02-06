Η 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ αναμένεται να είναι γεμάτη λάμψη και συγκίνηση παρά τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή του Λος Άντζελες. Οι περσινοί νικητές, Έμα Στόουν, Κίλιαν Μέρφι, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ θα ανέβουν ξανά στη διάσημη σκηνή του Dolby Theatre, έχοντας τον ρόλο του παρουσιαστή.

Η Στόουν, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου ως Bella Baxter στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, θα παραδώσει ένα από τα πολυπόθητα αγαλματίδια. Όπως και ο Μέρφι που ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο τον J. Robert Oppenheimer στην ομώνυμη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

They know what it’s like to hear their name called—now they’re passing the honor on.



Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph and Emma Stone are returning to the Dolby Theatre stage to present at the 97th Oscars.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on… pic.twitter.com/24g91NmhQ1 — The Academy (@TheAcademy) February 5, 2025

Επίσης θα τιμήσουν έναν από τους φετινούς νικητές, η Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ, η οποία έλαβε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, ως Mary Lamb στο «The Holdovers» του Αλεξάντερ Πέιν και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ που απέσπασε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ως Lewis Strauss στο «Oppenheimer».

Σύμφωνα με το Variety, για τη Στόουν ήταν το δεύτερο αγαλματίδιο, ενώ για τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές ήταν το πρώτο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί άλλοι αστέρες για το ρόλο αυτό. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χάμις Χάμιλτον, με παραγωγούς τους Σάρα Λεβάιν Χολ, Τάριν Χερντ, Τζέφ Ρος και Μάικ Σουίνι.

Ο Ρατζ Καπούρ συμμετέχει ως showrunner και εκτελεστικός παραγωγός πλαισιωμένος από τους Κέιτι Μουλάν και Ρομπ Πέιν. Η Μάντι Μουρ είναι η επιβλέπουσα χορογράφος, ενώ οι Νόα Μιτς και Μπομπ Ντίκινσον έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό φωτισμού.

