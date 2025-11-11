Τις αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών αποκάλυψε ο Πάπας Λέων - γεννημένος ως Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ - καθώς το Βατικανό δημοσίευσε τις τέσσερις κορυφαίες επιλογές του.

Ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας φαίνεται να είναι λάτρης των συναισθηματικών ταινιών, με κάθε ταινία να αγγίζει τις καρδιές με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Ενώ οι περισσότερες ταινίες είναι αισιόδοξες και ενθαρρυντικές, η λίστα περιλαμβάνει και μία σκοτεινή και ζοφερή ταινία.

Σύμφωνα με το Βατικανό, η λίστα αναμένεται να αποτελέσει θέμα συζήτησης όταν ο Πάπας καλωσορίσει περίπου 30 αστέρες του Χόλιγουντ στο Βατικανό στις 15 Νοεμβρίου.

1. Μια υπέροχη ζωή, 1946

Το κλασσικό χριστουγεννιάτικο δράμα, σε σκηνοθεσία Φρανκ Κάπρα, προσφέρει ένα μήνυμα ελπίδας, με τον πρωταγωνιστή να πείθεται να μην αυτοκτονήσει από έναν φύλακα άγγελο.

Η ταινία προτάθηκε τότε για 5 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και στη σύγχρονη ιστορία το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην 11η θέση στη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

2. Η Μελωδία της Ευτυχίας, 1965

Ο Πάπας Λέων περιλαμβάνει αυτή την κλασσική, χαρούμενη και αισιόδοξη ταινία με την Τζούλι Αντριους στη λίστα των αγαπημένων του.

Το διάσημο μιούζικαλ The Sound of Music, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Γουάιζ, ακολουθεί τις εμπειρίες της Μαρίας φον Τραπ ως γκουβερνάντα επτά παιδιών, τον γάμο της και τη διαφυγή της οικογένειάς της από τη ναζιστική φρίκη.

3. Η ζωή είναι ωραία, 1997

Η συγκινητική, κλασσική πλέον ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι, La vita è bella, καταγράφει τη ζωή μιας οικογένειας Εβραίων, μητέρας, πατέρα και του μικρού γιου τους, σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί, με τη μορφή κωμωδίας - δράματος.

Η ταινία απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από τους κριτικούς[και έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας 230 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.[19] Έλαβε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, και κέρδισε τρία στις κατηγορίες Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Μπενίνι και Καλύτερης Μουσικής.

4. Συνηθισμένοι άνθρωποι, 1980

Η ζοφερή επιλογή του Πάπα Λέοντα που χάρισε στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Το Ordinary people ακολουθεί μια οικογένεια να παλεύει με τους δαίμονες της και τους γονείς μα αντιμετωπίζουν τον θάνατο του ενός γιου και την απόπειρα αυτοκτονίας του δεύτερου παιδιού της.

Συνάντηση αστέρων στο Βατικανό

Μετά την πρόσφατη ιδιωτική συνάντησή του με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, με θέμα την κλιματική αλλαγή, ο Πάπας Λέων αναμένεται να συναντηθεί με μεγάλα αστέρα του Χόλιγουντ,, διοργανώνοντας για πρώτη φορά ειδική εκδήλωση στο Βατικανό, στις 15 Νοεμβρίου.

Μεταξύ των καλεσμένων αναμένεται να είναι οι ηθοποιοί Κέιτ Μπλάνσετ, Κρις Πάιν, Άλισον Μπρι, Ντέιβ Φράνκο και Βίγκο Μόρτενσεν, καθώς και οι σκηνοθέτες Σπάικ Λι, Τζορτζ Μίλερ και Γκας Βαν Σαντ.

Σκοπός του «γκαλά» του Ποντίφικα είναι «να εμβαθύνει τον διάλογο με τον κόσμο του κινηματογράφου... διερευνώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργικότητα στην αποστολή της Εκκλησίας και στην προώθηση των ανθρώπινων αξιών».

