Νικόλ Κίντμαν: Θα τη δούμε στο νέο θρίλερ του Όσγκουντ Πέρκινς, «The Young People»

Η βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κίντμαν εντάχθηκε στο καστ της νέας ταινίας του Οζ Πέρκινς με τίτλο «The Young People». Η διάσημη ηθοποιός πρόκειται να ενώσει τις δυνάμεις της με τις ανερχόμενες Λόλα Τουνγκ και Νίκο Πάρκερ, ενώ στην φιλόδοξη παραγωγή συμμετέχουν οι Μπρένταν Χάινς, Κους Τζάμπο, Χέδερ Γκράχαμ, Τζόνι Νόξβιλ, Λέξι Μάιντρι, Λίλι Κόλιας και Τατιάνα Μασλάνι.Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται στο Βανκούβερ.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, σύμφωνα με το Deadline η ταινία επικεντρώνεται σε δύο φίλες από το σχολείο, μία από τις οποίες αρχίζει να εμφανίζει προβληματική συμπεριφορά.

Nicole Kidman Joins 'The Young People' From 'Longlegs' Director Osgood Perkins https://t.co/OUfnT6FXWu — Variety (@Variety) November 10, 2025

Η Neon θα διανείμει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ ενώ θα την παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα στην American Film Market. Η ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής συγχρηματοδοτεί το φιλμ μαζί με τη Lyrical Media. Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται ο Πέρκινς με τον συνεργάτη του Κρις Φέργκιουσον για την Phobos και ο Μπράιαν Καβάνο-Τζόουνς για τη Range.

Το «The Young People» αποτελεί το πρώτο έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της «first look» συμφωνίας μεταξύ της Neon, του σκηνοθέτη και της εταιρείας παραγωγής του, Phobos. Η παλαιότερη συνεργασία τους περιλάμβανε το «Longlegs» που κατέγραψε ως ανεξάρτητη ταινία τις υψηλότερες εισπράξεις για το 2024 στις ΗΠΑ φτάνοντας τα 75 εκατ. δολάρια και το «The Monkey» που σημείωσε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του box office της Neon.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τη συνεργασία τους και στη νέα ταινία τρόμου του Πέρκινς με τίτλο «Keeper» η οποία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Δεκεμβρίου, από την Tanweer.

Πηγή: skai.gr

