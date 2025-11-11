Τόνι Κολέτ: Θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ επιβίωσης «Hot Mother»

Η υποψήφια για Όσκαρ Τόνι Κολέτ (Toni Collette) και η πρωταγωνίστρια του επερχόμενου «Supergirl», Μίλι Άλκοκ (Milly Alcock), θα πρωταγωνιστήσουν στο θρίλερ επιβίωσης «Hot Mother», το οποίο έχει προγραμματιστεί να γυριστεί στην Αυστραλία το 2026.

Στο «Hot Mother», μια μητέρα και η κόρη της «επισκέπτονται ένα απομακρυσμένο κέντρο ευεξίας για το Σαββατοκύριακο σε μια προσπάθεια να επανασυνδεθούν. Όμως, ο χρόνος μαζί γίνεται γρήγορα μάχη για επιβίωση, καθώς εγκλωβίζονται σε μια σάουνα όπου κανείς δεν μπορεί να ακούσει τις εκκλήσεις τους για βοήθεια».

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Λούσι Νοξ (Lucy Knox) θα ακολουθήσει τo ομώνυμo μικρού μήκους φιλμ το οποίο έγραψε, σκηνοθέτησε και έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2020.

Η Bankside Films έχει αναλάβει τις παγκόσμιες πωλήσεις και θα συνεργαστεί με την CAA Media Finance για τη Βόρεια Αμερική εν όψει της American Film Market που ξεκινά σήμερα στο Λος Άντζελες. Η αυστραλιανή ταινία θα παραχθεί από τις Sarah Shaw και Anna McLeish για την Carver Films και τον βραβευμένο με Όσκαρ Alex Coco για την Rapt Films.

«Η Λούσι, μια σκηνοθέτις που εκτιμούν οι συνάδελφοί της, είναι από τους δημιουργούς με τους οποίους δεσμεύομαι περισσότερο να δουλεύω», σημείωσε ο Alex Coco. «Με τις δύο πρωταγωνίστριές μας, αυτή η ταινία θα προβληθεί παγκοσμίως και θα φέρει μια νέα και φρέσκια πνοή στον κινηματογραφικό κόσμο», συμπλήρωσε.

Η Κολέτ και η Τζένιφερ Τέρνερ (Jennifer Turner) θα είναι στην εκτελεστική παραγωγή για την Vocab Films μαζί με την Ρούμπι Μονέτ-Μέντο (Ruby Monette-Meadow). Επίσης, το πρότζεκτ εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Screen Australia, σε συνεργασία με τα Screen NSW και VicScreen, ενώ την διανομή στην αυστραλιανή αγορά θα αναλάβει η Maslow Entertainment, σύμφωνα με το Deadline.

