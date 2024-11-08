Δόθηκε στην δημοσιότητα από την Kino Lorber το πρώτο τρέιλερ της δραματικής ταινίας «Oh, Canada» σε σκηνοθεσία Πολ Σρέιντερ, ο οποίος έγραψε και το σενάριο. Πρωταγωνιστούν ο Ρίτσαρντ Γκιρ, η Ούμα Θέρμαν και ο Τζέικομπ Ελρόντι.

Η ταινία βασίζεται στη νουβέλα «Foregone» του Ράσελ Μπανκς, με τον οποίο ο καταξιωμένος σκηνοθέτης συνεργάστηκε ξανά στο «Affliction» και στον οποίο αφιέρωσε την ταινία μιας και ο συγγραφέας έφυγε τον περασμένο χρόνο από τη ζωή.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο Λέοναρντ Φάιφ, έναν από τους εξήντα χιλιάδες λιποτάκτες που κατέφυγαν στον Καναδά για να αποφύγουν να υπηρετήσουν στο Βιετνάμ, μοιράζεται όλα του τα μυστικά για να απομυθοποιήσει τη μυθοποιημένη ζωή του».

Η ταινία υπήρξε η αφορμή να συνεργαστούν ξανά ο Σρέιντερ και ο Γκιρ σαράντα τέσσερα χρόνια μετά το «American Gigolo». Ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται τον ετοιμοθάνατο σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ, Λέοναρντ Φάιφ, ο οποίος δέχεται να δώσει μια τελευταία κατάθεση ψυχής, σε δυο παλιούς, και νυν βραβευμένους με Όσκαρ, φοιτητές του βάζοντας ως μοναδικό όρο, να την παρακολουθήσει η αγαπημένη του σύζυγος, Έμμα (Θέρμαν) προκειμένου να μάθει την σκοτεινή αλήθεια για το παρελθόν του. Σημειώνεται ότι ο Τζέικομπ Eλόρντι υποδύεται τον Φάιφ σε νεαρή ηλικία.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Μάικλ Ιμπεριόλι, Βικτόρια Χιλ και Κριστίν Φρόσεθ. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες τον Μάιο, ενώ έχει ταξιδέψει στα φεστιβάλ του Τορόντο, Σαν Σεμπαστιάν και της Νέας Υόρκης.

Πηγή: skai.gr

