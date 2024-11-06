Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία.

Τα φιλμ "Emilia Pérez", "The Substance" και "The Room Next Door" διεκδικούν το φετινό βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας - οι ταινίες "Emilia Pérez" και "The Substance» έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά τέσσερις η καθεμία.

Οι νικητές θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια τελετής απονομής των βραβείων στις 7 Δεκεμβρίου στη Λουκέρνη της Ελβετίας.

Το βραβείο Καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη διεκδικούν οι:

Αντρέα Άρνολντ, «Bird»

Ζακ Οντιάρ, «Emilia Pérez»

Πέδρο Αλμοδόβαρ, «The Room Next Door»

Μοχάμαντ Ρασούλοφ, «The Seed of the Sacred Fig»

Μόρα Ντελπέρο, «Vermiglio»

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ

Bye Bye Tiberias

Dahomey

In Limbo

No Other Land

Soundtrack to a Coup D'Etat

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία

Ρενάτε Ράινσβε (Armand)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Τρίνε Ντίρχολμ (The Girl With the Needle)

Βικτόρια Κάρμεν Σόνε (The Girl With the Needle)

Τίλντα Σουίντον (The Room Next Door)

Ανδρική Ερμηνεία

Φραντς Ρογκόφσκι (Bird)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Λαρς Αϊντινγκερ (Dying)

Ντάνιελ Κρεγκ (Queer)

Αμπου Σανγκάρ (Souleymane's Story)

Καλύτερο Σενάριο

Emilia Perez, Ζακ Οντιάρ

The Girl With the Needle, Μάγκνους φον Χορν και Λίνε Λάνγκεμπεκ

The Room Next Door, Πέδρο Αλμοδόβαρ

The Seed of the Sacred Fig, Μοχάμαντ Ρασούλοφ

The Substance, Κοραλί Φαρζά

Βραβείο FIPRESCI

Armand (Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία) - σκηνοθεσία Χάλφνταν Ούλμανν Τέντελ, παραγωγή Άντρια Μπέρεντσεν Οτμάρ

Hoard (Η.Β.) – σκηνοθεσία Λούνα Κάρμουν, παραγωγή Λούνα Κάρμουν, Άντριου Σταρκ, Έλεν Σίμονς

Kneecap (Ιρλανδία, Η.Β.) - σκηνοθεσία Ριτς Πέπιατ, παραγωγή Πάτρικ Ο’ Νιλ, Τρέβορ Μπίρνεϊ και Τζακ Τάρλινγκ.

Santosh (Η. Β., Γαλλία, Γερμανία) – σκηνοθεσία Σάντια Σούρι, παραγωγή Μάικ Γκούντριτζ, Τζέιμς Μπρόουσερ, Ρόμαν Πολ, Γκέρχαρντ Μάιξνερ, Ρόμαν Πολ, Κάρολ Σκότα και Έλιοτ Καγιάτ.

The New Year That Never Came (Ρουμανία, Σερβία) - σκηνοθεσία και παραγωγή Μπόγκνταν Μουρεάνου

Toxic (Λιθουανία) - σκηνοθεσία Σαούλε Μπλιούβαϊτε παραγωγή Γκίντερ Μπουροκέιτε

Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού

Lars is LOL (Νορβηγία, Δανία)

The Remarkable Life of Ibelin (Νορβηγία)

Winners (Γερμανία)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.