Πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Waltzing with Brando» στο 42ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας μόλις κυκλοφόρησε, με τον ελληνικής καταγωγής πρωταγωνιστή Μπίλι Ζέιν (Billy Zane ) - ο «κακός» του Τιτανικού- να είναι «φτυστός» ο διάσημος κινηματογραφικός Νονός.

Η μεταμόρφωση του 58χρονου ηθοποιού στον θρύλο του κινηματογράφου Μάρλον Μπράντο (Marlon Brando) είναι εντυπωσιακή – σχεδόν ανατριχιαστική θα έλεγε κάποιος.

Η ταινία «Waltzing With Brando» διαδραματίζεται την περίοδο 1969-1974, λίγο πριν η καριέρα του Μπράντο «απογειωθεί» μέσα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «Νονός» και «Τελευταίο τανγκό στο Παρίσι».

Εκείνη την περίοδο ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αγόρασε την ιδιωτική ατόλη Tetiaroa στο Νότιο Ειρηνικό και έχτιζε το πολυτελές καταφύγιο του, σε ένα ακατοίκητο νησί στην Ταϊτή.

