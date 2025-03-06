«Bullet Train Explosion»: Δείτε το trailer της νέας ταινίας δράσης του Shinji Higuchi

Το Netflix αποκάλυψε το πλήρες καστ και το πρώτο teaser για το «Bullet Train Explosion» το νέο θρίλερ του κορυφαίου Ιάπωνα σκηνοθέτη Shinji Higuchi. Πρωταγωνιστεί ο Tsuyoshi Kusanagi, ο οποίος είχε ήδη ανακοινωθεί στο παρελθόν μαζί με τους Kanata Hosoda, Non, Jun Kaname, Machiko Ono, Hana Toyoshima, Daisuke Kuroda, Satoshi Matsuo, Suzuka Ohgo, Matsuya Onoe, Naomasa Musaka, Pierre Taki και Bando Yajuro.

Ο Takumi Saitoh συμπληρώνει το πρωταγωνιστικό καστ, έχοντας το ρόλο του γενικού διοικητή στο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων «Shinkansen».

Το σενάριο των Kazuhiro Nakagawa και Norichika Ôba ξετυλίγεται όταν «το Κέντρο Ελέγχου δέχεται ένα τηλεφώνημα. Ο καλών ισχυρίζεται ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο τρένο Hayabusa No. 60 με προορισμό το Τόκιο και ότι θα εκραγεί μόλις η ταχύτητα του πέσει κάτω από 100 χλμ/ώρα. Απαιτεί 100 δισεκατομμύρια γιεν ως λύτρα για να αφοπλίσει τη βόμβα».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «η μάχη της τελευταίας στιγμής κορυφώνεται καθώς το πλήρωμα, οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι στο σταθμό προσπαθούν να αποτρέψουν την έκρηξη μέσα στον λίγο χρόνο που έχουν».

Η ταινία είναι ένα σύγχρονο ριμέικ του ιαπωνικού θρίλερ δράσης «The Bullet Train» του 1975, το οποίο ενέπνευσε την επιτυχία της δεκαετίας του '90 «Speed».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.