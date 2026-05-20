Κρατική επιχορήγηση ύψους, σχεδόν, 6,5 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβει η παραγωγή της νέας κινηματογραφικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», μέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ, που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η παραγωγή είχε αιτηθεί επιχορήγηση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ποσό που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο έγγραφο, η ταινία δεν εμφανίζεται με τον τίτλο «Οδύσσεια», αλλά με την ονομασία «Παραμύθι του Τσάρλι» ή «Charlie’s Tale».

Η συγκεκριμένη ονομασία συνδέεται με το «Charlie’s Tale Limited», την εταιρεία παραγωγής που έχει αναλάβει την επερχόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Το όνομα χρησιμοποιήθηκε ως κωδική ονομασία της παραγωγής, πρακτική που ακολουθείται συχνά σε μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, προκειμένου να προστατευθούν πληροφορίες για τα γυρίσματα και να περιοριστούν διαρροές.

Παράλληλα, η ταινία έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της επιλογής της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τόσο την Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα.

Η επιλογή της ηθοποιού άνοιξε συζήτηση γύρω από την απεικόνιση μυθολογικών προσώπων στη σύγχρονη κινηματογραφική παραγωγή. Αντιδράσεις έχουν διατυπωθεί με το επιχείρημα ότι η Ωραία Ελένη αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας και ότι η κινηματογραφική της αναπαράσταση συνδέεται με συγκεκριμένη πολιτισμική παράδοση.

Από την άλλη πλευρά, στη δημόσια συζήτηση αναφέρεται και το επιχείρημα ότι η Ελένη είναι μυθολογικό και όχι ιστορικά τεκμηριωμένο πρόσωπο, ενώ στα ομηρικά έπη δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή της εξωτερικής της εμφάνισης. Στην «Ιλιάδα», η παρουσία της Ελένης αναδεικνύεται κυρίως μέσα από την επίδραση που προκαλεί στους άλλους χαρακτήρες, όπως στη σκηνή της Τειχοσκοπίας.

Η αντιπαράθεση πήρε μεγαλύτερη έκταση μετά τη δημόσια παρέμβαση του Ίλον Μασκ, ο οποίος επέκρινε τον Κρίστοφερ Νόλαν, αναφέροντας ότι ο σκηνοθέτης «έχει χάσει την ακεραιότητά του». Η τοποθέτησή του -για δεύτερη φορά!- ενίσχυσε τη διεθνή συζήτηση γύρω από την επιλογή του καστ και τη μεταφορά κλασικών έργων στη μεγάλη οθόνη.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, μιλώντας για την προσέγγισή του στην «Οδύσσεια», έχει δηλώσει ότι δεν τον ενδιέφερε να παρουσιάσει τους θεούς του Ολύμπου με την παραδοσιακή τους μορφή. Όπως εξήγησε, τον απασχόλησε περισσότερο η ιδέα ότι για τους ανθρώπους της εποχής οι ενδείξεις της παρουσίας των θεών βρίσκονταν στα φυσικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες, οι άνεμοι και η θάλασσα.

Ο σκηνοθέτης έχει επίσης αναφερθεί στη χρήση του IMAX, σημειώνοντας ότι στόχος του είναι να δημιουργήσει μια εμπειρία στην οποία το κοινό θα αισθάνεται ότι βρίσκεται μέσα στα γεγονότα, μαζί με τους χαρακτήρες, αντιμέτωπο με τον ωκεανό και την οργή του Ποσειδώνα.

Στην ταινία συμμετέχει και ο Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός αοιδού. Ο Νόλαν έχει συνδέσει την επιλογή αυτή με την προφορική παράδοση της «Οδύσσειας», σημειώνοντας ότι το έπος μεταδόθηκε μέσα από την προφορική ποίηση. Στον ρόλο του Οδυσσέα πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον. Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, η Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, ο Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιος, ο Τζον Μπέρνταλ ως Μενέλαος, η Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, η Μία Γκοθ ως Μελανθώ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος. Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

