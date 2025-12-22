Ένα κινηματογραφικό έπος από έναν φημισμένο σκηνοθέτη. Αυτό μόνο αρμόζει για το ομηρικό έπος της Οδύσσειας... Το πρώτο επίσημο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, και εντυπωσιάζει με τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία, τα οπτικά εφέ, αλλά και το ενδυματολογικό κομμάτι, παρότι η έμπνευση αντλείται από τη μεταγενέστερη κλασική αρχαιότητα.

Η Οδύσσεια, είναι μια μυθική επική ταινία δράσης γυρισμένη σε όλο τον κόσμο, και στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ολοκαίνουργια τεχνολογία IMAX. Η ταινία έχει γυριστεί αποκλειστικά για τις τεράστιες οθόνες IMAX για πρώτη φορά.

Στην γεμάτη αστέρες διανομή της Οδύσσειας πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ο Τομ Χόλαντ, στο ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ, στο ρόλο της Πηνελόπης, η Zεντάγια που εμφανίζεται ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, που θα υποδυθεί τον Ερμή, και η Σαρλίζ Θερόν, ως μάγισσα Κίρκη.

Την πολυπρόσωπη διανομή συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσία.

Η Οδύσσεια είναι παραγωγή των Έμμα Τόμας και Κρίστοφερ Νόλαν για την εταιρεία τους, Syncopy. Παραγωγός είναι ο Τόμας Χέισλιπ.

Η πολυαναμενόμενη ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη θα κυκλοφορήσει στις σκοτεινές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, με τους φαν να ανυπομονούν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.