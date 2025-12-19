Τομ Κρουζ: Χορεύει με ένα φτυάρι στην ταινία «Digger» (video)

Ο Τομ Κρουζ σε ανάρτησή του στο X, αποκάλυψε τον τίτλο και την αφίσα της νέας του ταινίας, σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, ενώ η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες. Πρόκειται για το «Digger», «μια άγρια κωμωδία» όπως τη χαρακτήρισε στις Κάννες, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μεξικανός σκηνοθέτης.

Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Σάντρα Χιούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ Άχμεντ, Σόφι Ουάιλντ, Έμα Ντ'άρσι και Τζον Γκούντμαν. Το σενάριο φέρει τις υπογραφές του Ινιάριτου και των συν-σεναριογράφων του «Birdman», Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.

Tom Cruise is DIGGER: “Let’s f***ing go!”



Only in theatres October 2026. pic.twitter.com/aLDaZJ5XGq — Warner Bros. Canada (@WarnerBrosCA) December 18, 2025

Σύμφωνα με το σλόγκαν της αφίσας, πρόκειται για μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». Η πλοκή επικεντρώνεται στον Digger Rockwell, τον «πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο», ο οποίος επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα, προτού η καταστροφή που ο ίδιος προκαλέσει, φέρει τον όλεθρο.

First look at Tom Cruise as Digger Rockwell in Alejandro G. Iñárritu’s new film ‘DIGGER’



The comedy follows the most powerful man in the world who tries to prove he is humanity’s savior before his own disaster destroys everything pic.twitter.com/MJInG86Qz5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 18, 2025

Η ταινία που δημιουργήθηκε με τον προσωρινό τίτλο «Judy», ολοκλήρωσε τα γυρίσματα μετά από έξι μήνες παραγωγής, στο Λονδίνο. Αποτελεί την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Αμερικανό σούπερ σταρ του «Mission: Impossible». Στο σύντομο teaser της Warner Bros. ο Κρουζ εμφανίζεται λίγο ατημέλητος να χορεύει φορώντας καουμπόικες μπότες και κρατώντας ένα φτυάρι.

Πηγή: skai.gr

