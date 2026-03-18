Ο Τομ Χόλαντ φοράει ξανά τη στολή του Spider-Man στο πρώτο trailer της ταινίας της Disney και της Sony, «Spider-Man: Brand New Day».

Η τέταρτη αυτόνομη ταινία του Spiderman στο MCU θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου.

Δείτε το trailer:

Το «Brand New Day» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Χόλαντ επιστρέφει στους κινηματογράφους ως ο «άνθρωπος-αράχνη» της Marvel μετά το blockbuster του 2021, «Spider-Man: No Way Home». Εκείνη η ταινία συγκέντρωσε περισσότερα από 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και παρουσίασε τις εκδοχές του Spidey από τη Sony με τους Τόμπι Μαγκουάιρ και Άντριου Γκάρφιλντ στο MCU.

Τώρα, το «Brand New Day» ανατρέπει τα δεδομένα για τον Spider-Man και του δίνει μια ολοκαίνουργια, αστραφτερή στολή για την τέταρτη σόλο ταινία του Χόλαντ και την έβδομη εμφάνισή του στο σύμπαν της Marvel.

Η πλοκή και το νέο ξεκίνημα

Στο τέλος του «No Way Home», ο Πίτερ Πάρκερ κάνει μια τεράστια θυσία για να σώσει τη Νέα Υόρκη και το πολυσύμπαν (multiverse) από την καταστροφή - η οποία προκλήθηκε άθελά του από το ξόρκι του Doctor Strange. Για να λύσει τη μαγεία που απειλούσε το σύμπαν, ο Πίτερ δέχτηκε να ξεχάσουν όλοι στον κόσμο την πραγματική του ταυτότητα. Αυτό σημαίνει ότι η κοπέλα του MJ (Zendaya), ο καλύτερός του φίλος Ned (Jacob Batalon) και όλοι οι άλλοι ξέχασαν ότι ο Πίτερ είναι ο Spider-Man. Μόνος και θρηνώντας τον θάνατο της θείας Μέι (Marisa Tomei), ο Πίτερ φοράει μια νέα στολή -πιστή στα κόμικ- σε κόκκινο και μπλε χρώμα και ξεκινά και πάλι να σώσει την κατάσταση.

Νέα πρόσωπα και επιστροφές

Υπάρχουν αρκετά νέα αλλά και γνώριμα πρόσωπα από το σύμπαν της Marvel στο «Brand New Day». O Mark Ruffalo επιστρέφει στον ρόλο του ως Bruce Banner/Hulk ενώ ο Jon Bernthal κάνει την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση στο MCU ως Frank Castle/Punisher. Παράλληλα, ο Michael Mando επιστρέφει στον ρόλο του ως Scorpion από το «Spider-Man: Homecoming».

Νέες προσθήκες στην ταινία θα είναι οι Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance), Liza Colon-Zayas (The Bear) και ο Marvin Jones II, ο οποίος υποδύεται τον γκάνγκστερ Tombstone.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.