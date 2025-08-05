Ρώμη: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εισήχθη σε πανεπιστημιακή πολυκλινική

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, εισήχθη στην πανεπιστημιακή πολυκλινική Τορ Βεργκάτα της Ρώμης.

Ο Κόπολα, 86 ετών, είχε προγραμματίσει εδώ και καιρό να πραγματοποιήσει επέμβαση στην καρδιά στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Λίγο μετά την εισαγωγή του, φέρεται να παρουσίασε ελαφρά καρδιακή αρρυθμία και οι γιατροί, στη φάση αυτή, παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης των ταινιών "Ο Νονός", "Αποκάλυψη Τώρα" και πολλών άλλων γνωστών έργων, είναι ιταλικής καταγωγής και τους τελευταίους μήνες βρέθηκε στην Ιταλία, εν όψει των γυρισμάτων της επόμενης ταινίας του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

