Σαρλίζ Θερόν-Τσάνινγκ Τέιτουμ: Πρωταγωνιστούν στη νέα κωμωδία «Dance Parents»

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, ο τίτλος της ταινίας υποδηλώνει ότι η ταινία θα διαδραματίζεται στον κόσμο των νεαρών διαγωνιζόμενων χορευτών

Σαρλίζ Θερόν-Τσάνινγκ Τέιτουμ

Η Universal Pictures εξασφάλισε τα δικαιώματα της οικογενειακής κωμωδίας «Dance Parents», έπειτα από μία έντονη «μάχη» προσφορών. Πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) και ο ηθοποιός του «Blink Twice», Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum), οι οποίοι θα αναλάβουν και χρέη παραγωγών.

Το σενάριο υπογράφει η Μέγκχαν Μαλόι, ενώ τη σκηνοθεσία και μέρος της παραγωγής ο Τζόναθαν Λεβίν. Πηγές ανέφεραν στο Deadline ότι το πρότζεκτ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και πως προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών μνηστήρων πριν καταλήξει στη Universal.

Η Θερόν θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με τους συνεργάτες της, Μπεθ Κόνο και Έιτζ Ντιξ, μέσω της εταιρείας τους Secret Menu, ενώ ο Τέιτουμ θα παράγει την ταινία μαζί με τους Ρέιντ Κάρολιν και Πίτερ Κίρναν, για λογαριασμό της Free Association.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, ο τίτλος «Dance Parents» υποδηλώνει ότι η ταινία θα διαδραματίζεται στον κόσμο των νεαρών διαγωνιζόμενων χορευτών και των ιδιαίτερα παθιασμένων γονιών τους. Η συγκεκριμένη παραγωγή αποτελεί μία επανένωση με βάση τον χορό για τους δύο σταρ του Χόλιγουντ, οι οποίοι είχαν χορέψει για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή των Όσκαρ το 2013.

Ο Τέιτουμ θα πρωταγωνιστήσει, επίσης, στο «Roofman», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Οκτώβριο, ενώ η Θερόν ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα του θρίλερ του Netflix «Apex», στο πλευρό του Τέιρον Έγκερτον. Η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή.

