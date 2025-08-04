«Spider-Man: Brand New Day»: Ο Τομ Χόλαντ έδωσε μια πρώτη γεύση από τα γυρίσματα της ταινίας (video)

Ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland), με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων του «Spider-Man: Brand New Day», έδωσε μία πρώτη γεύση στους θαυμαστές του από τα παρασκήνια, σε ανάρτησή του στο Instagram. Ο αγαπημένος Άγγλος ηθοποιός μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα που τον δείχνουν να φορά την ολοκαίνουργια στολή του Spidey και να βρίσκεται πάνω σε ένα στρατιωτικού τύπου όχημα, με ένα σύρμα ασφαλείας προσαρτημένο στο σώμα του.

(Φωτογραφία: Profimedia.gr)

Η Sony Pictures ήδη είχε προϊδεάσει για τη νέα στολή κυκλοφορώντας ένα σύντομο κλιπ διάρκειας 9 δευτερολέπτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή 1η Αυγούστου (Εθνική Ημέρα Spider-Man). Την επόμενη ημέρα ακολούθησε ένα teaser που έδειχνε τον πρωταγωνιστή να μπαίνει στο στούντιο φορώντας τη στολή και γυρνώντας προς την κάμερα να λέει «Είστε έτοιμοι;». Στη λεζάντα αναγραφόταν η ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας της Marvel και της Sony, η οποία έχει οριστεί για τις 31 Ιουλίου 2026.

Η νέα στολή διατηρεί τα έντονα χρώματα και τα ανάγλυφα μαύρα περιγράμματα, ενώ διαθέτει και σχέδιο ιστού, αντλώντας έμπνευση από κλασικά σχέδια του Spider-Man και παραπέμποντας διακριτικά σε προηγούμενες κινηματογραφικές εκδοχές του.

Tom Holland on set of "Spider-Man: Brand New Day" https://t.co/SFdSkGZWlQ pic.twitter.com/IvR43q1gCg — New York Post (@nypost) August 3, 2025

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι ο Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία επαναλαμβάνοντας τον ρόλο του Bruce Banner/the Hulk. Το καστ συμπληρώνουν οι Zendaya, Σάντι Σινκ, Τσάρλι Κοξ, Τζον Μπέρνταλ, Τζέικομπ Μπαταλόν και Λίζα Κολόν-Ζάγιας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς, όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

