«High Side»: Τίμοθι Σαλαμέ και Τζέιμς Μάνγκολντ ξανά μαζί σε θρίλερ

Ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) και ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold), ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα νέο, πολλά υποσχόμενο πρότζεκτ.

Μετά την επιτυχημένη βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν (Bob Dylan), «A Complete Unknown» η οποία απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, το δίδυμο ετοιμάζεται να ανεβάσει τους ρυθμούς με το «High Side», ένα θρίλερ με φόντο τον κόσμο του μοτοκρός.

Η ταινία, βασίζεται σε ένα ακυκλοφόρητο διήγημα του Jaime Oliveira, σύμφωνα με το Deadline. Η εταιρεία παραγωγής Chernin Entertainment έχει ήδη αναλάβει το πρότζεκτ, ενώ το διήγημα του Oliveira έχει κάνει αίσθηση και στον εκδοτικό χώρο.

Το «High Side» επικεντρώνεται στον Billy, έναν πρώην οδηγό του MotoGP «που προσπαθεί να διαχειριστεί το ψυχολογικό του τραύμα εξαιτίας ενός ατυχήματος που έβαλε τέλος την καριέρα του, καθώς και το πολυτάραχο οικογενειακό του περιβάλλον. Ζώντας μια ήσυχη ζωή φροντίζοντας τον εθισμένο από ουσίες πατέρα του και διατηρώντας την οικογενειακή επιχείρηση, ο Billy, παρασύρεται ξανά στον κίνδυνο από τον αποξενωμένο αδελφό του, τον Cole. Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, ο Cole τον πείθει να τον βοηθήσει σε μια σειρά από ληστείες τραπεζών χρησιμοποιώντας superbikes. Με το FBI ήδη στα ίχνη του Cole, το ρίσκο αυξάνεται καθώς τα αδέλφια συγκεντρώνουν μια ομάδα -στην οποία συμμετέχει και το ερωτικό ενδιαφέρον του Billy- για να ληστέψουν τράπεζες σε απομακρυσμένες, ερημικές περιοχές».

Ο Σαλαμέ βρίσκεται ήδη στα γυρίσματα για το τρίτο μέρος του επικού «Dune» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), ενώ τον Δεκέμβριο αναμένεται η κυκλοφορία της δραματικής ταινίας της Α24 «Marty Supreme», που ξετυλίγει την ιστορία του θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν (Marty Reisman) με τον Τζος Σαφντί (Josh Safdie) να υπογράφει την σκηνοθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.