Όταν η Νταϊάν Κρούγκερ ξεκίνησε την υποκριτική, είχε έναν σταθερό κανόνα σχετικά με τους ρόλους που θα αναλάμβανε.
«Ποτέ δεν ήθελα να παίξω σε ταινία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Variety. «Όταν ξεκίνησα, δεν ήθελα να με θεωρούν Γερμανίδα ηθοποιό» εξήγησε.
Η Κρούγκερ ωστόσο μετρίασε τη στάση της, υποδυόμενη μια Γερμανίδα σταρ του κινηματογράφου που είναι μυστική πράκτορας των Συμμάχων στην εναλλακτική ιστορία του Κουέντιν Ταραντίνο, «Inglourious Basterds».
«Βοήθησα να σκοτωθεί ο Χίτλερ» τόνισε η Κρούγκερ. «Αυτό δεν ήταν μόνο σπουδαίο για μένα, αλλά και για τη χώρα μου και τον κόσμο» πρόσθεσε.
