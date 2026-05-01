«Becoming Capa»: H ιστορία των Ρόμπερτ Κάπα και Γκέρντα Τάρο

Η ταινία «Becoming Capa» της σεναριογράφου/σκηνοθέτριας Σαρλότ Κόλμπερτ με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Εϊντελστέιν αποκτήθηκε για παγκόσμιες πωλήσεις από την HanWay Films και οδεύει στην αγορά των Καννών.



Με πρωταγωνιστές την Έστερ ΜακΓκρέγκορ και τον ανερχόμενο Ρώσο σταρ Μαρκ Έιντελστεϊν στον δεύτερο αγγλόφωνο ρόλο του μετά το φιλμ «Anora», η ταινία περιγράφεται ως «μια ιστορία αγάπης, τόλμης και ανυπακοής με φόντο έναν κόσμο σε πολιτική αναταραχή» σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

