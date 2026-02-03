Μέριλ Στριπ: Θα υποδυθεί την Τζόνι Μίτσελ σε βιογραφική ταινία

Το στέλεχος δισκογραφικών, Κλάιβ Ντέιβις, επιβεβαίωσε την εδώ και καιρό φημολογούμενη επιλογή της Μέριλ Στριπ ως Τζόνι Μίτσελ στην επερχόμενη βιογραφική ταινία του Κάμερον Κρόου.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, ο Ντέιβις αποκάλυψε την είδηση κατά τη διάρκεια του ετήσιου πάρτι του πριν από τα βραβεία Grammy στο Μπέβερλι Χίλτον στο Λος Άντζελες το περασμένο Σάββατο. Οι φήμες ότι η Μέριλ Στριπ θα υποδυθεί την Τζόνι Μίτσελ στην ταινία εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2024.

Αργότερα φημολογήθηκε ότι η Άνια Τέιλορ-Τζόι θα υποδυθεί την Καναδέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό σε νεότερη ηλικία, αν και η επιλογή της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Αρχικά, αποκαλύφθηκε ότι ο μακροχρόνιος θαυμαστής και φίλος της Μίτσελ, Κρόου εργαζόταν κρυφά στην ταινία το 2023. Πιο πρόσφατα, ο σκηνοθέτης είπε στον Στίβεν Κόλμπερτ τον Οκτώβριο του 2025 ότι συνεργάζεται στη βιογραφική ταινία με τη θρυλικό τραγουδοποιό για περίπου τέσσερα χρόνια.

«Έχουμε τακτικές συναντήσεις στις οποίες μπορώ να τη ρωτήσω ο,τιδήποτε και μιλάει ανοιχτά για κάθε είδους πράγματα» είπε. «Είναι μια ταινία που δεν θα είναι από απόσταση... Είναι από την οπτική της, τη ζωή της» τόνισε.

Περιγράφοντας τη Μίτσελ ως «μανιακή συλλέκτρια», ο Κρόου συνέχισε: «Έχει κρατήσει όλα τα κοστούμια της, όλα τα ρούχα της, όλα τα όργανά της. Είναι ακόμη και η σπιτονοικοκυρά του διάσημου σπιτιού της στο Λόρελ Κάνιον. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικά προσωπική, υπέροχη ματιά στη ζωή και τη μουσική της».

Πηγή: skai.gr

