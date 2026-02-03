Η μεγάλη επιστροφή της Νάνσι Μάιερς: Με all-star καστ η νέα της ταινία

Η Νάνσι Μάιερς, η δημιουργός που ταύτισε το όνομά της με κορυφαίες ρομαντικές κομεντί, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, 11 χρόνια μετά την επιτυχία του «The Intern». Σύμφωνα με το Variety, θα αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία μιας νέας, άτιτλης προς το παρόν κωμωδίας για λογαριασμό της Warner Bros., με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις αίθουσες, την 25η Δεκεμβρίου 2027.

Στο πρωταγωνιστικό καστ συμμετέχουν κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Τζουντ Λο, Πενέλοπε Κρουζ, Κίραν Κάλκιν, Έμα Μάκεϊ και Όουεν Γουίλσον. Ενώ η υπόθεση της ταινίας παραμένει μυστική, σύμφωνα με το Variety πρόκειται για μια εκδοχή του «Paris Paramount», του έργου που η Μάιερς ξεκίνησε στο Netflix την άνοιξη του 2023, όμως τελικά δεν προχώρησε λόγω διαφωνιών στον προϋπολογισμό.

Εκείνη την εποχή, η σκηνοθέτιδα είχε περιγράψει το έργο σε ανάρτησή της στο Instagram ως μια ιστορία για «μια ομάδα ανθρώπων που γυρίζουν μια ταινία και τη μαγεία και το μυστήριο της δουλειάς μας». Παράλληλα, θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με τη μακροχρόνια συνεργάτιδά της Ιλόνα Χέρζμπεργκ, ενώ η Νταϊάνα Πόκορνι θα είναι η εκτελεστική παραγωγός.

Οι ταινίες της Μάιερς έχουν σημειώσει εισπράξεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office, με τίτλους όπως τα «What Women Want», «Something's Gotta Give», «The Holiday», «It's Complicated» και το franchise του «Father of the Bride».

Η ίδια ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου το 1981 για την ταινία «Private Benjamin» με την Γκόλντι Χον. Παράλληλα, ένα ριμέικ της κωμωδίας της με την Ντάιαν Κίτον, το «Baby Boom», βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη στην Amazon MGM από τον Μάικλ Σοουγουόλτερ.

Πηγή: skai.gr

