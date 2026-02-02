«O Διάβολος Φοράει Prada 2»: Κυκλοφόρησε το δεύτερο trailer - Ρίξτε μια ματιά

Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada», η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφουν στον κόσμο της υψηλής ραπτικής και των παρασκηνιακών συγκρούσεων, την 1η Μαΐου. Η 20th Century Studios κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», προσφέροντας μια πιο λεπτομερή εικόνα στο επερχόμενο σίκουελ.

Το φιλμ ακολουθεί τη Στριπ στον ρόλο της εμβληματικής διευθύντριας του περιοδικού «Runway», Miranda Priestly, καθώς αντιμετωπίζει την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της σε έναν κλάδο που αλλάζει ραγδαία. Η Priestly έρχεται αντιμέτωπη με τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ, την πρώην βοηθό της, η οποία είναι πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν όμιλο ειδών πολυτελείας που διαχειρίζεται τα διαφημιστικά κονδύλια, τα οποία η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Η αρχική ταινία ακολουθούσε την απόφοιτη κολεγίου Andrea Sachs (Χάθαγουεϊ), η οποία αναζητούσε δουλειά ως δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη. Ξεκινώντας ως βοηθός της Priestly, η Sachs αγωνίστηκε να ισορροπήσει την επαγγελματική με την προσωπική της ζωή, διακινδυνεύοντας τις φιλίες της και τη σχέση με τον σύντροφό της. Η ταινία συγκέντρωσε 326 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και χάρισε στην Στριπ την 14η υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Στο πλευρό των Στριπ και Χάθαγουεϊ, οι Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Τομς και Τίμπορ Φέλντμαν θα επαναλάβουν τους ρόλους τους. Οι Κένεθ Μπράνα και Πάτρικ Μπράμαλ θα υποδυθούν τους συντρόφους των δύο πρωταγωνιστριών, αντίστοιχα. Στις νέες προσθήκες του καστ περιλαμβάνονται οι Σιμόν 'Ασλεϊ, Λούσι Λιου, Μπι Τζέι Νόβακ, Τζάστιν Θερού, Lady Gaga και Πολίν Σαλαμέ. Επίσης, θα εμφανιστούν οι αστέρες του Broadway, Έλεν Τζ. Σεν και Κόνραντ Ρικάμορα, μαζί με τον κωμικό Κάλεμπ Χίρον.

Αντίθετα, ο Αντριαν Γκρένιερ, ο οποίος υποδύθηκε τον Nate, τον σύντροφο της Sachs στην πρώτη ταινία, δεν θα επιστρέψει. Ο σκηνοθέτης της ταινίας του 2006 Ντέιβιντ Φράνκελ και η Αλίν Μπρος ΜακΚένα που έγραψε το σενάριο, επιστρέφουν μαζί με την παραγωγό Γουέντι Φάινερμαν. Την εκτελεστική παραγωγή υπογράφουν οι Μάικλ Μπέντερμαν, Κάρεν Ρόζενφελτ και ΜακΚένα, σύμφωνα με το Variety.

