Liza Minnelli: Η επιθυμία της να αποκτήσει οικογένεια την οδήγησε σε τέσσερις γάμους

Η Λάιζα Μινέλι κατάφερε να ξεφύγει από τη σκιά της μητέρας της, Τζούντι Γκάρλαντ, και να αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο της τέχνης. Βραβευμένη με Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Cabaret» το 1972, η Μινέλι σημείωσε αμέτρητες επιτυχίες και κέρδισε την αναγνώριση του κοινού και των κριτικών, σύμφωνα με το People.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το νέο ντοκιμαντέρ «Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story» η προσωπική ζωή της σταρ σημαδεύτηκε από τη βαθιά επιθυμία να αποκτήσει οικογένεια, η οποία την οδήγησε σε τέσσερις γάμους.

«Θέλω απεγνωσμένα μια οικογένεια. Θέλω πραγματικά μια οικογένεια», είχε εξομολογηθεί στον Τζεράλντο Ριβέρα σε απόσπασμα συνέντευξης που περιλαμβάνεται στην ταινία. «Ήμασταν μαζί με τη Λάιζα σε όλες τις συναισθηματικές της αναποδιές, όπως στις αποβολές που είχε», ανέφερε ο Άλαν Λαζάρε, ο οποίος ήταν φίλος με τη σταρ για περισσότερα από 50 χρόνια.

«Αν έπρεπε να διαλέξει ένα πράγμα ως «την απογοήτευση της ζωής της» αυτό ήταν που δεν έγινε μητέρα. Θα ήταν πολύ καλή...ήταν υπέροχη με τα παιδιά μου», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια περιγράφει τη στενή σχέση που έχει η Μινέλι με την κόρη του. «Έχουμε μια φωτογραφία όπου η κόρη μας είναι 3 ετών κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τη Λάιζα να την αγκαλιάζει και έχουμε άλλη μια φωτογραφία μετά από 35 χρόνια, όταν η κόρη μας απέκτησε παιδί. Η φωτογραφία είναι κάτω από το ίδιο δέντρο, με την 3χρονη εγγονή μας και τη Λάιζα να τις αγκαλιάζει και τις δύο», αναφέρει.

Η Μία Φάροου, η στενή φίλη της Μινέλι, μίλησε για το δεσμό που συνδέει τη σταρ με τα παιδιά της. «Είναι νονά των διδύμων μου που είναι 50 ετών τώρα και δεν έχει χάσει ποτέ τα γενέθλιά τους ούτε ένα», είπε.

Επίσης, ο Μάικλ Φάινσταϊν, που συνεργάστηκε στενά με τη Μινέλι επισήμανε: «Αν και δεν μπόρεσε να κάνει δικά της παιδιά, φαίνεται ότι δημιούργησε τη δική της οικογένεια μέσω όλων των παιδιών που ήρθαν στη ζωή της».

