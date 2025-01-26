Φίνος Φιλμ: Η ανάρτησή της για την επέτειο θανάτου του Φιλοποίμενα Φίνου

Ο Φιλοποίμην Φίνος, ο «πατέρας» του ελληνικού κινηματογράφου και ιδρυτής της Φίνος Φιλμ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1977 σε ηλικία 68 ετών. Αφήνοντας πίσω του το πορτρέτο μιας ολόκληρης εποχής ο ακάματος Φίνος ανέδειξε πάμπολλους σπουδαίους ηθοποιούς και άφησε κινηματογραφική εποχή.

Σε ανάρτηση που έκανε ο λογαριασμός της Finos Film στο Instagram, μας παραπέμπει στο 1975, σε μια σπάνια συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Δημήτρη Λυμπερόπουλο και την ΕΡΤ, τότε ΕΙΡΤ (Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως), στην οποία ο Φιλοποίμην Φίνος είχε μιλήσει για το πάθος και τη δέσμευσή του στον κινηματογράφο.

Η ανάρτηση της Finos Film για τον Φιλοποίμενα Φίνο

«Στις 26 Ιανουαρίου 1977 ο Φιλοποίμην Φίνος φεύγει από τη ζωή. Μαζί του κλείνει και ένα κεφάλαιο που όσοι προσπάθησαν να ξανανοίξουν, κατάλαβαν στο τέλος ότι ήταν μάταιο. Σήμερα μοιραζόμαστε μια ξεχωριστή συνέντευξη του Φίνου, από το 1975, στον δημοσιογράφο Δημήτρη Λυμπερόπουλο και στο φακό του ΕΙΡΤ, στην οποία αποκαλύπτει την καρδιά ενός ανθρώπου που αφιέρωσε την ζωή του στον κινηματογράφο και την τέχνη. Ο Φίνος επί το έργον, επιδιορθώνοντας μια μηχανή, μιλά για την αναγκαιότητα να κατανοήσει και να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα της τηλεόρασης, παρόλο που η καρδιά και το μυαλό του παραμένουν προσηλωμένα στη μαγεία του σινεμά.

»Αναφέρεται στην υποστήριξη σκηνοθετών καλλιτεχνικών ταινιών, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ανήκει στον εμπορικό κινηματογράφο, τονίζοντας την ανάγκη που αισθάνεται να προσφέρει μια ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν το δημιούργημα τους. Ξεκαθαρίζει τους όρους με τους οποίους αξιολογείται μια ταινία ως εμπορική επιτυχία, υπογραμμίζοντας την σημασία των εισιτηρίων α’και β’προβολής, ενώ αναφέρεται και σε αρκετούς ηθοποιούς, τονίζοντας την αρχή του στην αξία της αξιοκρατείας.



»Στο τέλος της συνέντευξης, εμφανίζεται ως «guest star» ο Θανάσης Βέγγος, ο οποίος με συγκίνηση μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία για την υποστήριξη που έλαβε από τον Φίνο. Μια στιγμή που αποτυπώνει την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη, θυμίζοντας μας ότι πίσω από τις κάμερες υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν ο ένας τον άλλον, δημιουργώντας μια οικογένεια που ξεπερνά τις δυσκολίες».

Πατήστε εδώ για το βίντεο με τη συνέντευξη του Φίνου στην ΕΙΡΤ στην οποία εμφανίζεται και ο αγαπημένος Θανάσης Βέγγος.

Το τελευταίο αντίο στον Φίνο: Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του YouTube από το αρχείο της κρατικής τηλεόρασης:

