Η Αριάνα Γκράντε απέσπασε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, για την ερμηνεία της στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked». Θα διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο για πρώτη φορά, ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες Μόνικα Μπαρμπάρο, Φελίσιτι Τζόουνς, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Ζόι Σαλντάνα.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση η σταρ έκανε μία ευχαριστήρια ανάρτηση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

«Σηκώνω το κεφάλι μου ανάμεσα σε λυγμούς για να πω, ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ακαδημία για αυτή την απίστευτη αναγνώριση. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω», ξεκίνησε την ανάρτησή της, την οποία συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία και εικόνες από την υποψήφια ταινία όπου σε μία από αυτές ποζάρει με τη συμπρωταγωνίστρια της, Σίνθια Ερίβο.

«Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη και τιμή που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο λαμπρές πρωταγωνίστριες και μοιράζομαι αυτή τη στιγμή με τη μικρή Ari, που καθόταν και μελετούσε τη Τζούντι Γκάρλαντ να τραγουδάει το "Somewhere Over the Rainbow", λίγο πριν μπει στη μεγάλη, όμορφη φούσκα. Είμαι τόσο περήφανη για σένα, μικρή», συμπλήρωσε.

Στην συνέχεια ευχαρίστησε τόσο τον σκηνοθέτη Τζον Μ. Τσου όσο και τη Σίνθια Ερίβο, η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

«Ευχαριστώ τον Τζον Μ. Τσου που πήρε αυτό το ρίσκο μαζί μου και που είναι ο πιο λαμπρός σκηνοθέτης, άνθρωπος και ο πιο αφοσιωμένος φίλος. Είμαι τόσο περήφανη για την όμορφη οικογένεια του "Wicked". Είμαι τόσο περήφανη για την Elphie μου, την αδερφή μου, την αγαπημένη μου Σίνθια Ερίβο. Η λάμψη σου δεν έχει τέλος και αξίζεις κάθε λουλούδι (τουλίπα) σε κάθε κήπο. Σε αγαπώ χωρίς όρους, πάντα. Δεν έχω ακόμη όλες τις λέξεις μου, προσπαθώ ακόμη να αναπνεύσω. Αλλά σας ευχαριστώ. Θεέ μου, σε ευχαριστώ», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

