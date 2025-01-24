Μετά από μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα η Ντέμι Μουρ είναι υποψήφια για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «The Substance».

«Νιώθω σαν να έχω βγει από το σώμα μου. Η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις με όλα όσα συμβαίνουν», δήλωσε στο «Variety για την υποψηφιότητά της η διάσημη ηθοποιός.

«Χθες το βράδυ ξέσπασε μια νέα φωτιά στο Λος Άντζελες και ήμουν σε επιφυλακή όλη νύχτα, καθώς δεν ήταν πολύ μακριά από εμάς. Νιώθω μια ταπεινότητα σε πολλά, πολλά επίπεδα», συμπλήρωσε.

Η σταρ υποδύεται την Elisabeth Sparkle, μια βραβευμένη ηθοποιό με αστέρι στο Hollywood Boulevard, που τώρα είναι η γυμνάστρια ενός πρωινού τηλεοπτικού σόου.

«Την ημέρα των 50ων γενεθλίων της, απολύεται από τον γλοιώδη διευθυντή του καναλιού όπου εργάζεται, με την πρόφαση ότι «είναι πλέον πολύ μεγάλη». Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ανακτήσει τα όσα έχασε, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει μία μυστηριώδη ουσία, η οποία υπόσχεται να τη μεταμορφώσει σε μια νεότερη εκδοχή του εαυτού της».

Η ταινία έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές ενώ νωρίτερα αυτόν το μήνα η Μουρ απέσπασε μία Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της. Παραλαμβάνοντας το βραβείο είπε ότι είναι η πρώτη φορά την τιμούν στα 45 χρόνια της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Στην ερώτηση του Variety αν νιώθει δικαιωμένη με την υποψηφιότητα για Όσκαρ και την Χρυσή Σφαίρα η σταρ ανέφερε:

«Είμαι τόσο ευγνώμων για την αναγνώριση. Όμως, δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και αυτό που αντιπροσωπεύει το «The Substance». Είμαι εδώ για να υπηρετήσω κάτι μεγαλύτερο», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι η Μουρ διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο ανάμεσα στις Σίνθια Ερίβο, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Μάικι Μάντισον και Φερνάντα Τόρες.

Πηγή: skai.gr

