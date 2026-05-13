Κόναν Ο’ Μπράιεν: Θα παρουσιάσει και τα Όσκαρ του 2027

Ο Κόναν Ο' Μπράιεν (Conan O'Brien) θα είναι ο οικοδεσπότης και της 99ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ, όπως ανακοίνωσαν οι επικεφαλής της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο βραβευμένος με Emmy κωμικός παρουσίασε τις δύο προηγούμενες τελετές κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Μάλιστα, στον φετινό εναρκτήριο μονόλογό του, αστειεύτηκε λέγοντας: «Είναι τιμή μου που είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που παρουσιάζει τα Όσκαρ...του χρόνου θα είναι ένα Waymo με σμόκιν».

Ο διάσημος παρουσιαστής θα πλαισιωθεί από τους Ρατζ Καπούρ και Κέιτι Μάλαν, οι οποίοι επιστρέφουν στον ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών.

Οι επικεφαλής της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ και Λινέτ Χάουελ Τέιλορ δήλωσαν: «Είναι μια απίστευτη ομάδα και έχουν δημιουργήσει καθηλωτικά, ψυχαγωγικά και συγκινητικά σόου τα τελευταία δύο χρόνια» προσθέτοντας ότι ανυπομονούν να δουν τον «Κόναν να ηγείται με εξαιρετικό τρόπο την τελετή με τη λάμψη και το χιούμορ του».

Η 99η τελετή απονομής των εμβληματικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027, σύμφωνα με το ΑP. Αυτή θα είναι η προτελευταία φορά που η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό ορόσημο του Χόλιγουντ και θα προβληθεί ζωντανά από το δίκτυο ABC. Από το 2029, η 101η απονομή θα μεταφερθεί στο YouTube, με έδρα το κέντρο του Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

