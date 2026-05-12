Η Ντέμι Μουρ (Demi Moore) προέτρεψε τη βιομηχανία του κινηματογράφου να βρει τρόπους να συνεργαστεί με την τεχνητή νοημοσύνη και να προστατευτεί από αυτήν, αντί να δίνει μια μάχη που - όπως είπε - είναι καταδικασμένη να χαθεί, λίγο πριν από την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ των Καννών (Cannes Film Festival) την Τρίτη.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη εδώ. Και το να την πολεμάμε σημαίνει, κατά κάποιον τρόπο, να πολεμάμε κάτι απέναντι στο οποίο θα χάσουμε τη μάχη. Το να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε μαζί της είναι μια πιο ουσιαστική πορεία», δήλωσε η Μουρ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία τρόμου σώματος The Substance μετά την πρεμιέρα της στις Κάννες το 2024, επιστρέφει φέτος στο φεστιβάλ ως ένα από τα εννέα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμουν τον Χρυσό Φοίνικα στις 23 Μαΐου.

«Κάνουμε αρκετά για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας; Δεν ξέρω», πρόσθεσε η Μουρ μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Η τάση μου είναι να πω μάλλον όχι».

Το φεστιβάλ δεν επιτρέπει τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στις διαγωνιζόμενες ταινίες, ωστόσο η συζήτηση γύρω από τον ρόλο της τεχνολογίας στον κινηματογράφο έχει κυριαρχήσει στη διοργάνωση, η οποία θεωρείται «φύλακας» του τι λογίζεται ως πραγματικός κινηματογράφος.

Ο πρώτος Κορεάτης πρόεδρος της κριτικής επιτροπής

Ο Park Chan-wook, ο πρώτος Κορεάτης σκηνοθέτης που ηγείται της κριτικής επιτροπής, αναφέρθηκε στην άνοδο της κορεατικής κινηματογραφικής βιομηχανίας από τότε που παρουσίασε το θρίλερ Oldboy στις Κάννες το 2004.

«Η Κορέα δεν βρίσκεται πλέον στην περιφέρεια της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας», δήλωσε μέσω μεταφραστή.

«Ο λόγος δεν είναι μόνο ότι ο κορεατικός κινηματογράφος τα πήγε εξαιρετικά καλά και βρέθηκε στο κέντρο της βιομηχανίας. Είναι επειδή το ίδιο το κέντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας έχει διευρυνθεί», πρόσθεσε.

Αυτό, όπως είπε, κατέστησε δυνατό να αναλάβει την προεδρία της επιτροπής, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα δείξει εύνοια στη νοτιοκορεατική συμμετοχή, την ταινία Hope του Na Hong-jin.

Συγκρίνοντας τις 22 ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος και κατατάσσοντάς τες σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση μπορεί να μοιάζει με μια «χωρίς νόημα» διαδικασία, είπε.

«Αλλά εκεί ακριβώς βρίσκεται και η αξία της, γιατί είναι μια ευκαιρία να πούμε σε όλους - και να τους παρακαλέσουμε - να δουν αυτές τις ταινίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.