Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του «The Pat McAfee Show» ο αστέρας του NFL, Τράβις Κέλσι, ανέφερε πόσο υπέροχη ήταν η συνεργασία του με τον διάσημο κωμικό Άνταμ Σάντλερ.

Σημειώνεται ότι ο Κέλσι θα συμμετάσχει στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της κλασικής κωμωδίας του 1996 «Happy Gilmore», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix μέσα στο έτος. Αν και λεπτομέρειες για τον ρόλο του παραμένουν μυστικές, ένα teaser που δόθηκε πρόσφατα στην δημοσιότητα φέρεται να υποδύεται έναν υπάλληλο σε κλαμπ.

«Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε. «Νόμιζα ότι το «SNL» θα ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας μου ως ηθοποιός. Δουλεύοντας με τον Σάντλερ και την Happy Productions ήταν κάτι το απίστευτο».

Παρόλο που δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αποκάλυψε ότι συμμετέχει σε «αρκετές» σκηνές του «Happy Gilmore 2» και ότι τα γυρίσματα αποδείχθηκαν αρκετά απαιτητικά, χαρακτηρίζοντάς τα «βαρύ φορτίο» δουλειάς.

Ο Τιμ Χέρλιχαϊ διατηρώντας τον ρόλο του από την πρώτη ταινία, ανέλαβε και πάλι τη συγγραφή του σεναρίου. Ωστόσο, τα σκηνοθετικά ηνία πέρασαν στον Κάιλ Νιούατσεκ, ενώ ο Ντένις Ντούγκαν, ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, βρίσκεται στην παραγωγή μαζί με τους Τζακ Τζιαραπούτο και Ρόμπερτ Σάιμοντς.

«Είναι τόσο επαγγελματίες και ταυτόχρονα τόσο διασκεδαστικοί» πρόσθεσε ο Κέλσι. «Ένιωσα ότι δούλευα με τον [προπονητή των Kansas City Chiefs] 'Αντι Ριντ της υποκριτικής. Ο Σάντλερ είναι το ίδιο άνετος εκτός οθόνης όσο και στην ταινία. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» εξήγησε.

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Μπεν Στίλερ, Τζούλι Μπόουεν, Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ (Christopher McDonald) και Μπένι Σαφντί (Benny Safdie), ενώ η ταινία υπόσχεται πολλούς guest καλεσμένους, όπως ο Eminem και ο Bad Bunny.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία του 1996 σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αποφέροντας παγκοσμίως 41 εκατομμύρια δολάρια, με έναν προϋπολογισμό μόλις 12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

