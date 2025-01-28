«Ένα ασυνήθιστο οπτικό και ακουστικό γλειφιτζούρι» χαρακτηρίζει το νέο του φιλμ μικρού μήκους Anima Ex Machina, ο Νίκος Μαστοράκης, αν και είναι (όπως αναφέρεται στους τίτλους) ένα «οπτικό ερωτικό ποίημα στην κλασική ομορφιά».

Το οπτικό μέρος έγινε με επίπονο και χρονοβόρο ΑΙ και η τεχνητή νοημοσύνη της εικόνας «παντρεύτηκε» ιδανικά με τη συναισθηματικά φορτισμένη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη. Η έμπνευση του φιλμ έχει τις ρίζες της στον Άλιμο και στον ετήσιο θεσμό του, το Alimos Classic Car Sunday, από τα πέντε χρόνια του οποίου, χρησιμοποιήθηκε πολύ και καλό υλικό εκατοντάδων αυτοκινήτων.

«Μαγικό» το χαρακτήρισε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, προσθέτοντας ότι «τα χρώματα, οι μελωδίες, η αισθητική των κλασικών αυτοκινήτων και η εικονογραφημένη ποιητική αφήγηση, είναι βάλσαμο για την ανθρώπινη ψυχή, καθώς οι εικόνες αποδεικνύουν ότι ναι, ψυχή έχουν και τα αυτοκίνητα. Το ταλέντο του σκηνοθέτη, το εντυπωσιακό ΑΙ και εκατοντάδες σπάνια μοντέλα κλασικών, πάνω στην ονειρική μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη, κάνουν το Anima Ex Machina ένα φιλμ που θα πάρει βραβεία στα διεθνή φεστιβάλ».

Για τους επτά μήνες προεργασίας, συλλογής υλικού και δημιουργίας των σκηνών με ΑΙ, ο Νίκος Μαστοράκης σχολιάζει: «Μεγάλη η πρόκληση να “κινήσουμε” σπάνια όμως… ακίνητα αυτοκίνητα και να τα δούμε από γωνίες λήψεως που δεν θα ήταν ποτέ πριν εφικτές. Χρησιμοποιώντας το απόλυτα ρεαλιστικό ΑΙ της Sora, τα τουμπάραμε, τα τρακάραμε, τα κάψαμε, τα πετάξαμε στον γκρεμό, τα διαλύσαμε, τα πήραμε από την καυτή λάβα της κόλασης και τα πήγαμε για πλύσιμο στον… παράδεισο. Και όλα αυτά χωρίς ούτε μια γρατζουνιά στα πολύτιμα κλασικά! Έτσι ο θεατής θα δει πάνω από 400 σπάνια αυτοκίνητα “ξαναφτιαγμένα” από το ΑΙ. Το φιλμ είναι παραμύθι, εμπλέκει δημοφιλή ιστορικά αυτοκίνητα από τους… πρωτόπλαστους μέχρι το μακρινό μέλλον, βάζουμε τα λαμπερότερα στη “σκιά των τεσσάρων γιγάντων” ή μπροστά στον… Παρθενώνα, μέσω μιας ιστορίας που δεν γράφτηκε ποτέ. Και το χιούμορ διαδέχεται την έκπληξη που διαδέχεται τη θλίψη και τη συγκίνηση. Προσθέσαμε, λοιπόν, ενσυναίσθηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Ταξιδεύουμε τον θεατή, από τους προπολεμικούς αγώνες αυτοκινήτων μέχρι το Ice του Σεντ Μόριτζ (όπου το φθηνότερο κλασικό κοστίζει 40 εκατομμύρια ευρώ!) και ενώ το ΑΙ έχει ακόμη περιορισμένες δυνατότητες, το “ζορίσαμε” έτσι που να παράξει μοναδικές εικόνες. Και όλα αυτά με άπειρους συμβολισμούς που ο θεατής θα προκληθεί ν’ ανακαλύψει.

Είχα την καλή τύχη της επιλογής από όλες τις έξοχες συνθέσεις του Σταμάτη Σπανουδάκη και η εκφραστική, ζεστή φωνή του Άρη Γεροντάκη έβαλε τη σπάνια, δική του “ανθρώπινη παρέμβαση” ζεσταίνοντας τα μετάλλινα πλην όμως “ζωντανά” αυτά αριστουργήματα. Δεν είμαι σίγουρος αλλά νομίζω ότι δεν έχει γίνει ποτέ πριν ένα τέτοιο φιλμ και ίσως είναι το πρώτο που, αναμιγνύοντας ΑΙ με ζωντανές λήψεις, μετατρέπει εικόνα και μουσική σε απόλυτους πρωταγωνιστές.»

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης δήλωσε: «Όταν ο Νίκος μου ζήτησε συνθέσεις μου για το Αnima Ex Machina, τα έχασα στην ιδέα της συνύπαρξης τεχνητής νοημοσύνης με έντεχνη μουσική. Όταν όμως είδα το φιλμ, κατάλαβα πόσο ευνοεί η τύχη τους τολμηρούς και πώς τέτοιοι υπέρλογοι "γάμοι" πετυχαίνουν αναπάντεχα αλλά με πλήρη αρμονία.»

Εντυπωσιακά είναι και τα στατιστικά στοιχεία του φιλμ: Χρειάστηκαν 1.280 ώρες έρευνας και συλλογής εικόνων, 422 ώρες μοντάζ και 34.300 «καρέ» τεχνητής νοημοσύνης για να ολοκληρωθούν τα 29 αυτά λεπτά. Το Anima Ex Machina οδεύει ήδη προς τα ειδικά μεγάλα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και θα είναι στη διάθεση των θεατών όταν ολοκληρωθούν τα φεστιβάλ αυτά.

Πηγή: skai.gr

