«The Fifth Wheel»: Εύα Λονγκόρια, Κιμ Καρντάσιαν και Γουίλ Φέρελ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα κωμωδία

Η νέα ταινία του Netflix, «The Fifth Wheel», συνεργασία της Κιμ Καρντάσιαν και της σεναριογράφου Πόλα Πελ, αποκτά ακόμη περισσότερη λάμψη. Πηγές αναφέρουν στο Deadline, ότι η Εύα Λονγκόρια αναμένεται να αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ η εταιρεία παραγωγής Gloria Sanchez των Τζέσικα Έλμπαουμ και Γουίλ Φέρελ θα συμβάλει στην παραγωγή.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται μυστικές, πηγές αναφέρουν ότι η Καρντάσιαν θα είναι ο «πέμπτος τροχός» πλάι σε ένα γυναικείο καστ. Το σενάριο υπογράφουν οι Πελ και Τζανίν Μπρίτο.

EXCLUSIVE: The Netflix pic ‘The Fifth Wheel,’ from Kim Kardashian and screenwriter Paula Pell is adding even more star power as sources tell Deadline Eva Longoria is set to direct with Gloria Sanchez coming on as producers of the highly-anticipated comedy.



Kardashian is on… pic.twitter.com/ixEgkohBDL — Deadline (@DEADLINE) May 19, 2025

Επίσης θα έχει ενεργό ρόλο και στην ομάδα των παραγωγών όπως και η Πόλα Πελ, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και η Hyphenate Media Group των Λονγκόρια και Κρις Αμπρέγκο.

Η διάσημη πλατφόρμα εξασφάλισε τα δικαιώματα της κωμωδίας το 2023, έπειτα από έναν ανταγωνιστικό πλειστηριασμό. Το σενάριο έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς αγοραστές που συμμετείχαν, ως ένα από τα πιο αστεία των τελευταίων ετών.

Η συμμετοχή της Καρντάσιαν στη νέα παραγωγή του Netflix δεν αποτελεί τη μοναδική της επικείμενη εμφάνιση. Το τρέιλερ του «All's Fair», που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, έδωσε μια πρώτη ματιά από τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας.

Η σειρά φέρει την υπογραφή του Ράιαν Μέρφι και το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τις Ναόμι Γουότς, Νίσι Νας-Μπετς, Γκλεν Κλόουζ και Σάρα Πόλσον. Το «All's Fair» θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο αποκλειστικά στο Disney+.

Πηγή: skai.gr

