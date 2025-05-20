Nicole Kidman: Συνεργάστηκε με 27 γυναίκες σκηνοθέτριες τα τελευταία οκτώ χρόνια

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε με πάθος για τη δέσμευσή της να ενισχύει τις γυναίκες σκηνοθέτριες σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Αντζελίκ Τζάκσον του Variety.

Ήταν το 2017 όταν η Νικόλ Κίντμαν υποσχέθηκε δημόσια να συνεργάζεται με μια γυναίκα σκηνοθέτρια κάθε 18 μήνες. Δεν είχε ιδέα αν αυτό θα ήταν καν δυνατό, αλλά ήταν αποφασισμένη να το πετύχει. Και το έχει πετύχει. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, συνυπολογίζοντας τα τρέχοντα έργα της σε ανάπτυξη, η Κίντμαν έχει συνεργαστεί με 27 γυναίκες σκηνοθέτριες σε διάφορα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά της έργα.

Nicole Kidman says she is a character actor, not a movie star.



"We're character actors. That's what we do. If you're employed to be a movie star, that's a different thing. They're like, 'We just want you.' I've never been employed for that. I've never been chosen for that. I'm… pic.twitter.com/8ro0zdBjOV — Variety (@Variety) May 19, 2025

«Σκόπευα να το κάνω δυνατό» είπε η Κίντμαν. «Ήμουν σε ένα σημείο όπου είχαμε μια συζήτηση ότι υπήρχε τόσο μεγάλη ανισότητα όσον αφορά την επιλογή» ανέφερε η ηθοποιός και παραγωγός σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι έθεταν το ερώτημα «Θα μπορούσε μια γυναίκα να το σκηνοθετήσει αυτό;».

«Θα αναλάβουμε το ρίσκο και θα παρέχουμε καθοδήγηση, υποστήριξη, βοήθεια και στη συνέχεια πραγματική προστασία. Επειδή μέρος αυτού είναι η προστασία και η κάλυψη των γυναικών σχεδόν με ένα πεδίο προστασίας και υποστήριξης, ώστε να μπορούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά. Ταυτόχρονα, τους δίνεται η ευκαιρία να νιώσουν ότι αυτή δεν είναι η μόνη ευκαιρία. Πολλές φορές λένε, "Εντάξει, έχεις μια ευκαιρία"».

Όταν η Κίντμαν έδωσε υπόσχεση για πρώτη φορά το 2017, γυναίκες είχαν σκηνοθετήσει μόνο το 4% των ταινιών με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς. Αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί τα οκτώ χρόνια που ακολούθησαν. Το 2024, οι γυναίκες σκηνοθέτριες αποτελούσαν το 13,6% των ταινιών με τις μεγαλύτερες εισπράξεις της χρονιάς. Αλλά αυτό «εξακολουθεί να φαίνεται απίστευτα χαμηλό» είπε η Κίντμαν, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για να διατηρήσει το στατιστικό αυτό στοιχείο σε άνοδο. Όλα έχουν να κάνουν με «την εργασία και την οικονομική υποστήριξη και την εύρεση των μεντόρων. Την εύρεση των οικονομικών μεντόρων που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν χρήματα σε αυτόν την άγνωστη σκηνοθέτρια και να αναλάβουν το ρίσκο» τόνισε.

Σε αναγνώριση των προσπαθειών της, η Αυστραλή ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο Women in Motion 2025 από την πολυεθνική εταιρεία ειδών πολυτελείας Kering στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. O Kering έχει ενώσει τις δυνάμεις του με το Φεστιβάλ την τελευταία δεκαετία για να αναγνωρίζει κάθε χρόνο μια πρωτοποριακή γυναίκα στον κινηματογράφο, στο πλαίσιο του προγράμματος Women in Motion — το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των γυναικών εντός και εκτός οθόνης στον πολιτισμό και τις τέχνες.

