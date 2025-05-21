Elle Fanning: Θα είναι η νέα Effie Trinket στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Η υποψήφια για Emmy Έλ Φάνινγκ (Elle Fanning) ετοιμάζεται να μπει στον κόσμο της Πανέμ, καθώς επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της ως Effie Trinket στην επερχόμενη ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». To φιλμ αποτελεί τη μεταφορά του ομότιτλου μπεστ σέλερ της Σούζαν Κόλινς.

Η Φάνινγκ έρχεται να προστεθεί στους ήδη ανακοινωθέντες ηθοποιούς Τζόζεφ Ζάντα ως Haymitch Abernathy, Γουίτνεϊ Πικ ως Lenore Dove Baird, ΜακΚένα Γκρέις ως Maysilee Donner, Τζέσι Πλέμονς ως Plutarch Heavensbee και Μάγια Χοκ ως Wiress.

Επίσης στο καστ θα βρίσκονται οι Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Λίλι Τέιλορ, Μπεν Γουάνγκ, Μόλι ΜακΚαν, Ιόνα Μπελ και Ραλφ Φάινς ως President Snow.

Elle Fanning has officially been cast as Effie Trinket in ‘THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING’ pic.twitter.com/3PjJIHMHQB — Film Updates (@FilmUpdates) May 20, 2025

«Από τη στιγμή που η Σούζαν κυκλοφόρησε το βιβλίο, μία ερώτηση ακουγόταν από τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο: Ποια θα υποδυθεί την Effie; Η Ελίζαμπεθ Μπανκς δημιούργησε έναν εμβληματικό χαρακτήρα — οπότε ποιος θα μπορούσε να τιμήσει αυτή την κληρονομιά φέρνοντάς μας πίσω στις πρώτες, πιο καθοριστικές στιγμές της Effie; Για εμάς, υπήρχε μόνο μία απάντηση» δήλωσε η συν-πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group, Έριν Γουέστερμαν.

«Η καριέρα της Ελ Φάνινγκ είναι εξαιρετική. Έχει μια σπάνια παρουσία - ζεστή, λαμπερή και πολυεπίπεδη. Από την αρχή ήταν η αδιαμφισβήτητη αγαπημένη των θαυμαστών και μας τιμά που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Οι πιθανότητες, όπως αποδείχθηκε, ήταν με το μέρος μας» συμπλήρωσε.

Ο Φράνσις Λόρενς, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει κάθε ταινία του franchise από το «Catching Fire» του 2012, θα επιστρέψει βασισμένος σε σενάριο του Μπίλι Ρέι. Οι Νίνα Τζέικομπσον και Μπραντ Σίμπσον της Color Force θα αναλάβουν την παραγωγή, ενώ ο Κάμερον ΜακΚόνι θα είναι ο εκτελεστικός παραγωγός. Οι πέντε ταινίες του franchise μέχρι στιγμής έχουν αποφέρει πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με το Variety, το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: skai.gr

