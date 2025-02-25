Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου για την ταινία «A Real Pain» στην τελετή απονομής των Film Independent Spirit Awards και στην ομιλία του αναφέρθηκε στην παραγωγό της, Έμα Στόουν, την οποία χαρακτήρισε «νεράιδα νονά του» τονίζοντας ότι τον στηρίζει ως σεναριογράφο.

«Γνώρισα την Έμμα όταν ήμασταν μαζί στην ταινία "Zombieland" το 2009 και από τότε γράφω μικρά άρθρα σε περιοδικά και μικροπράγματα στο McSweeney's, και είναι το μόνο άτομο, συμπεριλαμβανομένης της μαμάς μου εδώ, που κρατούσε στιγμιότυπα οθόνης από αυτά τα τελευταία 15 χρόνια και μου έστελνε μηνύματα όπως: "Αυτή είναι μια τόσο αστεία ατάκα"» είπε Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος σκηνοθέτησε, έγραψε το σενάριο και πρωταγωνιστεί στην ταινία.

Jesse Eisenberg praised Emma Stone

during his acceptance speech for Best Screenplay.



"It’s so important that somebody like her who is unbelievably successful looks for people like me with all the goodwill that she's amassed over the last several years."pic.twitter.com/XmcGfZ1YP2 — cinesthetic. (@TheCinesthetic) February 23, 2025

«Ήταν σίγουρα και ακόμα είναι το πιο διάσημο πρόσωπο που γνωρίζω, αλλά και η πιο προσηλωμένη στο να με ενθαρρύνει ως σεναριογράφο. Τη σκέφτομαι όχι ως παραγωγό μου, αλλά σαν νεράιδα νονά, ότι χρησιμοποιώ την επιρροή της καλής θέλησής της. Και νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό κάποια σαν αυτήν, που είναι τόσο απίστευτα επιτυχημένη σε όλες αυτές τις mainstream ταινίες, να αναζητά ανθρώπους όπως εγώ και ο Χούλιο Τόρες και η Τζέιν Σόενμπρουν για να προσπαθεί να παράγει ταινίες τέχνης με όλη την καλή θέληση που έχει συγκεντρώσει τόσο επάξια τα τελευταία δύο χρόνια. Ευχαριστώ, Έμα» τόνισε στην ομιλία του.

Στην αίθουσα τύπου μετά τη νίκη του, ο Άιζενμπεργκ ρωτήθηκε αν θα ήθελε ποτέ να γράψει μία ταινία για να πρωταγωνιστήσει η Στόουν και απάντησε: «Κάθε άτομο στον κόσμο που ανοίγει ένα φάκελο για να γράψει σενάριο θέλει να γράψει κάτι για την Έμα Στόουν. Είναι η καλύτερη σε κάθε είδος. Άρα, ναι».

