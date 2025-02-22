Η Ελλάδα υποδέχεται τον Christopher Nolan για τα γυρίσματα της ταινίας «Η Οδύσσεια»

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece), μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των συζητήσεων με την Universal Pictures και τη Syncopy, Inc., καλωσορίζει στην Ελλάδα τα γυρίσματα της νέας παραγωγής του Christopher Nolan, «H Οδύσσεια».

Τα εντυπωσιακά τοπία και η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας θα συνθέσουν το σκηνικό για την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον σπουδαίο οραματιστή σκηνοθέτη Christopher Nolan, μαζί με το διακεκριμένο καστ και το συνεργείο του, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece στηρίζει τις διεθνείς παραγωγές με κάθε δυνατό τρόπο, ενισχύοντας συνεχώς τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίο παγκόσμιο κινηματογραφικό προορισμό μέσα από τα οικονομικά κίνητρα που αναπτύσσει και τα οποία, όπως σημειώνεται, έχουν φτάσει τα 140 εκατ. από το 2019, για την ενίσχυση τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής.

Συνεχίζουμε με συνέπεια την αποστολή μας για την προσέλκυση κορυφαίων κινηματογραφικών παραγωγών, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη χώρα μας ως πρώτη επιλογή για σκηνοθέτες και παραγωγούς παγκοσμίως, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

