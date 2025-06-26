James Bond: Ο Ντενί Βιλνέβ στο σύμπαν του 007

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), πρόκειται να αναλάβει το σκηνοθετικό τιμόνι της νέας ταινίας James Bond, όπως ανακοίνωσε η Amazon MGM Studios. «Κάποιες από τις πρώτες μου κινηματογραφικές αναμνήσεις, συνδέονται με τον 007. Μεγάλωσα βλέποντας ταινίες James Bond με τον πατέρα μου», ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης.

«Για μένα, είναι ιερό έδαφος. Σκοπεύω να τιμήσω την παράδοση και να ανοίξω τον δρόμο για πολλές νέες αποστολές. Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά και τεράστια τιμή», συμπλήρωσε.

Denis Villeneuve is going from 'Dune' to 007. The filmmaker has been tapped to direct the next #JamesBond movie, the first from AmazonMGM https://t.co/m2pTfqwfNB pic.twitter.com/PHcTSEPIJC — The Hollywood Reporter (@THR) June 26, 2025

Στην παραγωγή θα βρίσκονται η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, ενώ η Τάνια Λαπουάν θα έχει τον ρόλο της εκτελεστικής παραγωγού. «Ήταν πάντα το όνειρό του να κάνει αυτήν την ταινία και τώρα είναι και δικό μας. Είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στα χέρια αυτού του εξαιρετικού σκηνοθέτη», δήλωσαν οι Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν.

Το όνομα του Γαλλο-καναδού σκηνοθέτη βρισκόταν εδώ και καιρό στη λίστα των υποψηφίων, μαζί με άλλους διακεκριμένους σκηνοθέτες όπως ο Έντουαρντ Μπέργκερ, ο Έντγκαρ Ράιτ, ο Τζόναθαν Νόλαν και ο Πολ Κινγκ. Παλιότερα, είχε ακουστεί έντονα και το όνομα του Αλφόνσο Κουαρόν, στενού συνεργάτη του παραγωγού Ντέιβιντ Χέιμαν, σύμφωνα με το Deadline.

Ο επικεφαλής του Prime Video και της Amazon MGM Studios Μάικ Χόπκινς (Mike Hopkins) σχολίασε σχετικά: «Είναι ένας αριστοτέχνης του σινεμά. Από το «Blade Runner 2049» μέχρι το «Arrival» και τις ταινίες «Dune», έχει χαρίσει συναρπαστικούς κόσμους, δυναμικά εφέ, βαθιά σύνθετους χαρακτήρες και - το πιο σημαντικό - καθηλωτικές αφηγήσεις που το κοινό σε όλο το κόσμο περιμένει να απολαύσει στις αίθουσες. Ο James Bond βρίσκεται στα χέρια ενός από τους σπουδαιότερους σύγχρονους σκηνοθέτες και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε την νέα περιπέτεια του 007».

Πηγή: skai.gr

