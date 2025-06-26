Η αγνώριστη Σίντνεϊ Σουίνι: Δείτε την εκπληκτική «μεταμόρφωσή» της στο νέο τρέιλερ για την ταινία «Eden»

Η «μεταμόρφωση» της Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) στο νέο τρέιλερ της ταινίας «Eden» είναι συγκλονιστική. Η ταινία του Ρον Χάουαρντ, με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων δολαρίων, έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025. Το κοινό, ομολογουμένως, έχει συνηθίσει να βλέπει την 27χρονη σταρ της σειράς «Euphoria» σε πιο σέξι εμφανίσεις και, κυρίως, να είναι ξανθιά.

Η ταινία περιλαμβάνει ένα δυνατό καστ με τους Τζουντ Λο, Άνα ντε Άρμας, Σίντνεϊ Σουίνι, Βανέσα Κίρμπι και αυτό που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον στο «Eden» είναι ότι φαίνεται εξωφρενική ταινία σε πολλά σημεία, γεγονός που σε σοκάρει περισσότερο αν σκεφτούμε ότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.

Η ιστορία της ταινίας ξεκινά με τον Δρ. Φρίντριχ Ρίτερ (Τζουντ Λο) και τη σύζυγό του, Ντόρα (Βανέσα Κίρμπι), να ζουν σε απόλυτη απομόνωση στο νησί Φλορεάνα (στα Γκαλαπάγκος), έχοντας χτίσει το δικό τους σπίτι, καλλιεργώντας τον δικό τους κήπο και εκτρέφοντας δικά τους ζώα.

Ο Δρ. Ρίτερ, ένας Γερμανός φιλόσοφος εμμονικός με τον Νίτσε και τον Σοπενχάουερ, υποτίθεται ότι δουλεύει πάνω σε ένα εγχειρίδιο για έναν νέο τρόπο ζωής, υιοθετώντας την ιδιότητά του ως Βασιλιάς της Φλορεάνα, όπως καλύπτεται εκτενώς από τον διεθνή Τύπο. Αλλά η φαντασίωσή του διαλύεται με την άφιξη της Μάργκαρετ (Σίντνεϊ Σουίνι), του αφελούς συζύγου της, Χάιντς (Ντάνιελ Μπρουλ), και του γιου τους. Καθώς οι δύο οικογένειες μαθαίνουν να συνυπάρχουν, έρχεται μια άλλη ομάδα, με επικεφαλής την αυτοαποκαλούμενη κληρονόμο, γνωστή ως Βαρόνη (Άνα ντε Άρμας), με δύο φαινομενικά υπάκουους άντρες (Φίλιξ Κάμερ και Τόμπι Γουάλας) στο πλευρό της, έτοιμους να εκτελέσουν κάθε της επιθυμία. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας εξουσίας για τον έλεγχο του νησιού.

Το «Eden» γυρίστηκε στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, αλλά ο Χάουαρντ πέρασε εβδομάδες ταξιδεύοντας στα Γκαλαπάγκος για έρευνα. Υπάρχει μια σκηνή όπου η Σίντνεϊ Σουίνι γεννά σε μια απομακρυσμένη σπηλιά, περιτριγυρισμένη από άγρια σκυλιά. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και η Μάργκαρετ Βίτμερ (Σίντνεϊ Σουίνι), η Γερμανίδα που έχει μετακομίσει με τον σύζυγό της στο ακατοίκητο νησί Φλορεάνα, δεν βρίσκει κανέναν γύρω της όταν σπάνε τα νερά της. Τις μέρες που η Σουίνι γύριζε αυτή τη σκηνή, η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η ερμηνεία της αγγίζει τα όρια του άγριου ενστίκτου.

Πηγή: skai.gr

