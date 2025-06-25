Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπράντον Φλιν: Ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον θρυλικό Τζέιμς Ντιν στην ταινία του Γκάι Γκίντο

Η φιλόδοξη παραγωγή βρίσκεται στο στάδιο του κάστινγκ για τους υπόλοιπους ρόλους. Θα βασίζεται στο βιβλίο του Γουίλιαμ Μπαστ, «Surviving James Dean» 

Μπράντον Φλιν

Ο Μπράντον Φλιν (Brandon Flynn), γνωστός από τις τηλεοπτικές σειρές «True Detective» και «13 Reasons Why», θα υποδυθεί τον θρυλικό Τζέιμς Ντιν στη βιογραφική ταινία «Willie and Jimmy Dean», σύμφωνα με το περιοδικό «The Hollywood Reporter». Η φιλόδοξη παραγωγή, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γκάι Γκίντο, βρίσκεται στο στάδιο του κάστινγκ για τους υπόλοιπους ρόλους. Θα βασίζεται στο βιβλίο του Γουίλιαμ Μπαστ, «Surviving James Dean» που κυκλοφόρησε το 2006.

Στο βιβλίο του, ο συγγραφέας που έφυγε από τη ζωή το 2015 σε ηλικία 84 ετών, περιέγραψε τη συνάντησή του με τον σταρ στο θεατρικό πρόγραμμα του UCLA σε ηλικία 19 ετών και ανέφερε ότι οι δύο άνδρες έγιναν συγκάτοικοι, στενοί φίλοι και εραστές. Επίσης ισχυρίστηκε ότι κράτησαν τη σχέση τους κρυφή για να μην επηρεάσει αρνητικά την ανερχόμενη καριέρα του Ντιν, ο οποίος διατηρούσε ταυτόχρονα σχέσεις με διάσημες γυναίκες ηθοποιούς. Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο Μπαστ κρατούσε την ελπίδα για μια κοινή ζωή με τον ηθοποιό. Πέντε χρόνια μετά τη συνάντησή τους ο Ντιν έχασε τη ζωή του, στον αυτοκινητόδρομο 466 οδηγώντας την Porsche 550 Spyder ενώ δύο από τις ταινίες που έφεραν την υπογραφή του, το «Rebel Without a Cause» και το «Giant» κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του.

Η ταινία θα επικεντρωθεί στην εξελισσόμενη σχέση μεταξύ του Μπαστ και του Ντιν, καθώς και στην πορεία του συγγραφέα να αποδεχτεί τη σεξουαλικότητά του σε μια ιδιαίτερα συντηρητική δεκαετία, αυτή του 1950. Ο σκηνοθέτης, ο οποίος είχε συνομιλήσει με τον Μπαστ το 2011, ανέφερε: «Δεν είναι μια κλασική βιογραφική ταινία. Είναι μια τρυφερή και σε κάποια σημεία, τραγική ιστορία δύο νεαρών ανδρών που βρήκαν ο ένας τον άλλον σε μια εποχή και σε ένα τόπο όπου το να είσαι ο εαυτός σου είχε ένα τίμημα».

Και συμπληρώνει: «Ο Μπράντον Φλιν φέρνει τόσο τη φλόγα όσο και την ευαισθησία που απαιτεί αυτός ο ρόλος. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ άλλον ιδανικότερο για να υποδυθεί την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα του Τζέιμς Ντιν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ταινία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark