Η Τζένιφερ Γκάρνερ (Jennifer Garner) επεκτείνει τη συνεργασία της με το Netflix και θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία της Κέι Κάννον (Kay Cannon) με τίτλο «One Attempt Remaining».

Η ταινία ακολουθεί «ένα πρώην ζευγάρι το οποίο, χρόνια μετά το οδυνηρό του διαζύγιο, μαθαίνει ότι το κρυπτονόμισμα που είχε κερδίσει τυχαία μια τρελή νύχτα σε μια κρουαζιέρα αξίζει πλέον εκατομμύρια. Όμως και οι δύο έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης. Έχοντας μόνο τρεις ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος του κρυπτονομίσματος πρέπει να ανατρέξουν στα βήματα που έκαναν εκείνο το βράδυ, όχι μόνο για να βρουν τον κωδικό αλλά και να θυμηθούν γιατί ερωτεύτηκαν».

Το σενάριο φέρει τις υπογραφές των Τζόι Μπουθ (Joe Boothe), Αλέξα Αλεμάνι (Alexa Alemanni) και της σκηνοθέτιδας. Η αρχική ιδέα ξεκίνησε από τους μακροχρόνιους συνεργάτες Μπουθ και Αλεμάνι όπου η δυναμική τους στον χώρο είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το «One Attempt Remaining» είναι το τρίτο σενάριο που έχουν κατοχυρώσει φέτος με προηγούμενα έργα να βρίσκονται ήδη στην Sony και τη Black Label.

Ο Σον Λέβι (Shawn Levy) και ο Ντάν Λεβίν (Dan Levine) υπογράφουν την παραγωγή για λογαριασμό της εταιρείας 21 Laps. Μαζί τους θα είναι η Νικόλ Κινγκ (Nicole King) για την Linden Productions και η Τζένιφερ Γκάρνερ, όπως αναφέρει το Deadline.

Η σταρ τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του Netflix, χάρη στην επιτυχία των «Family Switch» και «Yes Day». Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στη σειρά του Peacock «The Five-Star Weekend», στο πλευρό των Κλόι Σεβινί (Chloe Sevigny) και Ρεγκίνα Χολ (Regina Hall).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.