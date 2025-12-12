Μίλι Άλκοκ: Κυκλοφόρησε το εκρηκτικό τρέιλερ του «Supergirl»

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Supergirl», ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ήρθε στο φως από τον επίσημο λογαριασμό της DC Studios στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η νέα προωθητική αφίσα της ταινίας.
Πρωταγωνιστεί η Μίλι Άλκοκ, γνωστή από την συμμετοχή της στο «House of the Dragon», στον ρόλο της Kara Zor-El, του εμβληματικού χαρακτήρα της DC Comics που δημιουργήθηκε από τους Ότο Μπάιντερ και Αλ Πλαστίνο.
Το σενάριο υπογράφει η Άνα Νογκέιρα, βασισμένο σε κόμικ των Τομ Κινγκ και Μπίλκις Έβελι, ενώ η σκηνοθεσία είναι Κρεγκ Γκιλέσπι. Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη «όταν ένας απρόσμενος και αδίστακτος εχθρός χτυπάει πολύ κοντά στο σπίτι της, η Kara Zor-El γνωστή και ως «Supergirl», αναγκάζεται απρόθυμα να συνεργαστεί με έναν απίθανο σύμμαχο, σε ένα επικό, γαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης».
Πρωταγωνιστούν επίσης ο Ματίας Σόναερτς ως ο κακός Krem of the Yellow Hill, η Ιβ Ρίντλεϊ στον ρόλο της γαλαξιακής πολεμίστριας Ruthye Marye Knoll και οι Ντέιβιντ Κρούμχολτζ και Έμιλι Μπίτσαμ ως οι γονείς της θρυλικής Supergirl. Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Comics, αυτή τη φορά έχοντας το ρόλο του «αντιήρωα» Lobo.
