Απίστευτο καστ, άγρια δράση: Το τρέιλερ του «Street Fighter» ρίχνει το διαδίκτυο

Μία πρώτη γεύση από την κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού franchise «Street Fighter» δόθηκε στα «The Game Awards», όπου το καστ ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε το επίσημο teaser με πρωταγωνιστές τους κλασικούς μαχητές από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών.

Η ταινία διαδραματίζεται το 1993 και σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «οι αποξενωμένοι Street Fighters, Ryu (Άντριου Κότζι) και Ken Masters (Νόα Σεντίνεο), βρίσκονται και πάλι στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li (Καλίνα Λιάνγκ) τους προσεγγίζει για το περίφημο Παγκόσμιο Τουρνουά Πολεμιστών: μια βάναυση σύγκρουση πυγμής, προδοσίας και αλληλένδετων πεπρωμένων. Όμως, πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία που τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι τόσο μεταξύ τους όσο και με τους δαίμονες του παρελθόντος».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Kitao Sakurai, γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ του, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Dalan Musson. Το πολυάριθμο καστ αστέρων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Cody Rhodes ως Guile, Orville Peck στο ρόλο του μασκοφόρου μαχητή Vega, 50 Cent ως Balrog και Jason Momoa ως Blanka.

Το «Street Fighter» αποτελεί μια φιλόδοξη συμπαραγωγή της Legendary Pictures με την ιαπωνική εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Capcom ενώ η Paramount Pictures έχει αναλάβει την διανομή του. Η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου του 2026.



