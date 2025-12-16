Η Σίντνεϊ Σουίνι σε ένα θρίλερ που θα σας κόψει την ανάσα: Δείτε το νέο τρέιλερ του «The Housemaid»

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ για το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Πολ Φέιγκ, «The Housemaid», το οποίο αποτελεί τη δεύτερη παραγωγή που κυκλοφόρησε φέτος ο διάσημος σκηνοθέτης. Πρωταγωνιστούν οι Σίντνεϊ Σουίνι, Αμάντα Σέιφριντ, Μπράντον Σκλέναρ, Μισέλ Μορόνε και Ελίζαμπεθ Πέρκινς.

«Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Millie (Σουίνι) δέχεται να προσληφθεί ως οικονόμος στην πλούσια οικογένεια της Nina (Σέιφριντ) και του Andrew Winchester (Σκλέναρ)», όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Ωστόσο αυτό που ξεκινά ως μία ιδανική δουλειά γρήγορα μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Κλεισμένη σε ένα σπίτι όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, η Millie βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ζευγάρι που κρύβει μυστικά και με έναν κόσμο προσεκτικά χτισμένο πάνω σε ψευδαισθήσεις τελειότητας».

Το σενάριο -που φέρει την υπογραφή της Ρεμπέκα Σόνεναϊν- είναι βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν, σύμφωνα με το Dark Horizons. Στην παραγωγή βρίσκονται οι Τοντ Λίμπερμαν, Λόρα Φίσερ και ο ίδιος ο Φέιγκ.

Πηγή: skai.gr

